Príprava projektu mosta cez Ipeľ pokračuje, termín výstavby je neznámy

Nitra 11. septembra (TASR) – Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) schválilo znenie Dohody o partnerstve pri projekte ipeľského mosta, ktorý má vyrásť medzi obcami Ipolydamásd na maďarskej a Chľaba na slovenskej strane. Dohoda upravuje pravidlá a rozdelenie úloh medzi NSK a maďarskou Národnou spoločnosť pre infraštruktúru (NIF Zrt.). Niekoľkoročná príprava výstavby premostenia cez rieku Ipeľ sa tak posunula do ďalšej fázy.Samotný projekt sa pripravuje už od roku 2009, pričom sa so stavebnými prácami malo začať už na jar 2010. Kvôli rôznym komplikáciám sa tak ale doteraz nestalo. K posunu došlo vlani v novembri, keď poslanci NSK schválili na spolufinancovanie projektu 125.000 eur. Tento rok v júni bol zasa projekt schválený Úradom premiéra Maďarska. Podľa riaditeľa Úradu NSK Dušana Guťana je schválenie Dohody o partnerstve ďalším krokom, po ktorom bude nasledovať podpísanie Dohody medzi partnermi projektu, teda NSK a NIF Zrt., ktorá bude určovať podmienky procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa diela a stavebného dozoru.Podľa pôvodných plánov z roku 2009 mali ponad Ipeľ viesť dva mosty. Jeden by spájal obce Pastovce a Vámosmikola a druhý Chľabu s Ipolydamásdom. Financovanie stavby malo byť od začiatku prípravy zabezpečené zo zdrojov Európskej únie (EÚ), lídrom projektu je maďarská strana. Tá však v roku 2012 prišla s návrhom, aby sa postavil iba jeden most pri obci Chľaba. Ten mal byť navyše po zapracovaní pripomienok vodohospodárov a ďalších inštitúcií drahší, ako pôvodne navrhované dva mosty.Začať s výstavbou premostenia rieky Ipeľ sa pre zmeny v projekte v predchádzajúcom programovom období nepodarilo. Pre nové programové obdobie rokov 2014-2020 zabezpečuje maďarská strana vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti projektov a ďalšiu dokumentáciu. Presné termíny samotnej výstavby mosta cez Ipeľ tak budú známe až po ukončení všetkých projekčných a prípravných prác.Celkové náklady na vybudovanie mosta sú vyčíslené na viac ako 2,3 milióna eur. Časť z tejto sumy zaplatí maďarská strana, väčšina nákladov však bude hradená z fondov EÚ. Ako informoval Úrad NSK, konštrukcia mosta s dĺžkou 54 metrov bude tvorená trámovou oceľobetónovou konštrukciou, ktorej súčasťou má byť aj cyklistická trasa. Po ukončení výstavby prejde do majetku NSK príjazdová cesta na slovenskej strane a 50 % mosta.