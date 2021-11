Pripraviť večer medzinárodných jedál doma? Ide to aj bez námahy

Korenisté jedlo? Indická kuchyňa je odpoveďou

Dobrá "čína" nemôže byť nikdy zlá

Pôžitkárov očarí japonská kuchyňa

Všetky kuchyne sveta až domov

3.11.2021 (Webnoviny.sk) -Zmiešať 5, 7 či 10 druhov korenia v jednom jedle? Hoci sa môže zdať, že to iba varí psíček s mačičkou, pre indickú kuchyňu je to štandard. Výrazné, korenisté, aromatické pokrmy sú jej poznávacím znamením. A samozrejme – najmä chutné. Indická kuchyňa však nie je iba o kuracej Tikka Masala, ale tiež o šošovicových dhaloch a skvelom curry. Okrem korenia stojí na pevných základoch šošovice, fazuliek, cibule, ryže, (sladkých) zemiakov a rôznych placiek. Dnes už prakticky každá indická reštaurácia v Bratislave dodá zákazníkovi kúsokOstrokyslá polievka, Pekinská kačka, Kung Pao či Chop Suey – pokrmy, ktoré sú v našich končinách skoro tak doma ako v Číne. Čínska kuchyňa je povestná svojou rôznorodosťou: pri krajine s 1,4 miliardy obyvateľov je to tak trochu prirodzené. Hlavnými surovinami v čínskej kuchyni sú rezance, sójová omáčka, bambusové výhonky, ryža, mäso, ale tiež arašidy alebo ostré omáčky. Občas však pri varení použijú aj lastovičie hniezdo. Legendy hovoria o tom, že čím horšie čínska reštaurácia vyzerá, tým lepšie jedlo v nej dostanete. Je to skutočne tak? Stačí si vybrať čínsku reštauráciu v Bratislave a presvedčiť sa. Japonská kuchyňa rovnako patrí do ázijskej podmnožiny kuchýň, jej chute sú však značne prívetivejšie – konzumenta iba občas, no za to poriadne, kopne chrenová omáčka wasabi. V Japonsku je dominantným jedlom – nie veľmi prekvapivo –. Do ryže zmiešanej s octovou omáčkou vložia plnku, najčastejšie zo surových rýb (losos, tuniak, makrela), chobotníc, krabov, uhoriek či manga a potom sushi zabalia do riasy nori. Noblesný pokrm, ktorý sa rovnako konzumuje s noblesou – a nie veľmi výnimočne aj so saké. Kde nájsť dobrú sushi donášku v Bratislave ? Tam, kde ponúkajú najčerstvejšie suroviny, dobrého sushi majstra a samozrejme čo najrýchlejšiu a dobre zabalenú donášku hotového sushi.Doniesť až domov – to je poslanie donáškových služieb. No foodpanda sa riadi heslom:. Vďaka logistickej infraštruktúre a spoľahlivej flotile kuriérov a vzťahom s dodávateľmi sa toto heslo mení na skutočnosť. Ázijská donášková služba začína po Ázii dobývať i európsky trh, okrem Nemecka, Rumunska a Bulharska je jej ďalšou destináciou Slovensko. Služby foodpandy využijú zákazníci zatiaľ v 10 slovenských mestách: vChceš pripraviť pre svojich blízkych večer medzinárodných jedál? Nanájdeš tie najlákavejšie kuchyne: indickú, čínsku, vietnamskú, vegánsku, japonskú, ale aj mexickú.Informačný servis