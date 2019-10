Pripravovaná vyhláška pomôže zosúladiť systém verejnej osobnej dopravy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. októbra (TASR) – Dopravný systém v rámci verejnej osobnej dopravy by sa mal zosúladiť. Počíta s tým návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, podľa ktorého by sa mala zabezpečiť jednotná koncepcia objednávania výkonov vo verejnom záujme v cestnej doprave, doprave na dráhach a verejnej osobnej lodnej doprave. Predbežná informácia k návrhu bola zverejnená na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.Cieľom je okrem iného definovať spoločné ustanovenia pre tieto druhy dopravy. Týka sa to aj verejnej osobnej lodnej dopravy. V súčasnosti je totiž v legislatívnom procese novela zákona o vnútrozemskej plavbe, ktorou sa zavádza inštitút výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej vnútroštátnej verejnej osobnej lodnej doprave.konštatuje rezort dopravy v materiáli.MDV predpokladá, že sa prostredníctvom jednotnej legislatívnej úpravy vytvoria podmienky na tvorbu plánov dopravnej obslužnosti z hľadiska jednotnej štruktúrnej a obsahovej stránky.avizuje ministerstvo. Prospešná by mala byť aj na účely plánovania dopravy a dopravného modelovania na základe poskytovaných prevádzkových údajov objednávateľmi dopravných služieb ministerstvu.Rezort upozornil na to, že v súčasnosti chýba jednotná obsahová štruktúra plánov dopravnej obslužnosti.podotýka MDV v materiáli.