PRIPRAVTE SA: Diaľničiari v sobotu uzavrú časť R1 pri Váhovciach

Bratislava 7. septembra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v sobotu (8.9.) čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R1 pri obci Váhovce. Obmedzenie by malo trvať od 6.00 do 13.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.spresnila. Dôvodom je vykonanie zaťažovacej skúšky na pravom moste.Hovorkyňa NDS tiež pripomenula, že úplná uzávera mosta nad diaľnicou D2 v úseku Kúty – Malacky, ktorá sa začala 18. júla, platí do 24. októbraDoprava podľa Michalovej nebude môcť využívať prejazd nad diaľnicou z pravostranného odpočívadla Sekule na ľavostranné odpočívadlo Sekule a späť. Premávka na diaľnici D2 nie je obmedzená.