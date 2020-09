Pripravte sa na hybridný Touareg R, Volkswagen Bratislava začína s výrobou

Volkswagen Slovakia

... je pilierom slovenského exportu, jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už viac ako 4,5 mld. eur.



Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii electric, ŠKODA CITIGOe iV.



Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.9.2020 (Webnoviny.sk) - V bratislavskom závode Volkswagen Slovakia štartuje v týchto dňoch výroba nového derivátu Volkswagen Touareg R.Model, ktorý sa produkuje na Slovensku od roku 2002, dostal po novom plug-in hybridný pohon. Ako ďalej informovala automobilka, prvé hybridné vozidlo koncernu Volkswagen bolo v Bratislave vyrobené presne pred 10 rokmi a o tri roky neskôr už Slováci ako prví v koncerne vyrábali čisto elektrické vozidlá.Spolu s modelmi Audi Q7, Porsche Cayenne a Porsche Cayenne Coupé ide už o štvrtý model z produktového portfólia, ktorý je dostupný aj s alternatívnym ekologickejším plug-in hybridným pohonom. Ako čisto elektrické vozidlá sa v Bratislave vyrábajú Volkswagen e-up!, ŠKODA CITIGOe iV a SEAT Mii electric.