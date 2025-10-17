Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 17.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hedviga
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Pripravte sa na sviatky: dekorácie, ktoré ožijú vďaka batériám



Dekorácie doma zohrávajú dôležitú úlohu pri vytváraní útulnej a príjemnej atmosféry v každej domácnosti. S prichádzajúcim Halloweenom a Vianocami budete určite svoj interiér zdobiť aj vy. Máte dostatok batérií na to, aby vám všetky dekorácie fungovali?



Zdieľať
Pripravte sa na sviatky: dekorácie, ktoré ožijú vďaka batériám

 

Harmónia a funkčnosť

Pri správnom výbere a umiestnení dekorácií môžete dosiahnuť nielen esteticky príjemné prostredie, ale aj funkčný priestor, ktorý odráža váš osobný štýl a vkus. Jedným z hlavných aspektov pri zdobení domova je voľba farieb, materiálov a vzorov, ktoré spolu harmonizujú a dopĺňajú celkový vzhľad interiéru. Väčšina z nich potrebuje batérie a k nim využijete aj nabíjačku batérií, aby ste mali neustále možnosť dekorácie používať.

Moderné dekorácie sa často zameriavajú na minimalizmus, pričom využívajú prírodné materiály, ako sú drevo, kameň a textílie v neutrálnych farbách. Taktiež je dôležité myslieť na praktické aspekty dekorácií, aby sme zabezpečili, že každý prvok má svoje miesto a funkciu v domácnosti.

Pripravte sa na sviatky

Investícia do kvalitnej nabíjačky batérií môže výrazne znížiť náklady na nákup nových batérií a zároveň prispievať k ochrane životného prostredia tým, že redukujete množstvo elektronického odpadu. Nabíjačka batérií by mala byť schopná nabíjať rôzne typy batérií vrátane AA a AAA tužkových batérií, čo zabezpečuje jej univerzálnosť a praktickosť.

Pred Halloweenom (ak si vašu domácnosť zdobíte aj takto tematicky) a vianočnými sviatkami sa teda presvedčte, že na všetky vaše dekorácie a ozdoby máte správne batérie a napájanie, prípadne aj extra na výmenu, aby ste ich nemuseli nechávať vypnuté. Zásoba rôznych batérií, a to aj náhradná sada tých nabíjateľných, sa v žiadnej domácnosti nestratí.

Pri dekoráciách však nezabúdajte, že menej je niekedy viac a s ničím to netreba preháňať. Užite si tento čarovný čas, ktorý sa k nám blíži závratnou rýchlosťou.


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rekordné tržby a úspešná segmentácia zákazníkov prinášajú AURESu ďalší rast
<< predchádzajúci článok
Trump očakáva, že sa s Putinom v Budapešti stretne do dvoch týždňov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 