Pripravte sa na zmenu DPH a ušetrite pri kúpe bytu od YIT

Na ceste k dostupnejšiemu bývaniu

Investujte do svojho budúceho bývania už teraz

O YIT

11.11.2024 (SITA.sk) -Po stabilizácii na trhu s nehnuteľnosťami a znižovaní úrokových sadzieb hypoték začínajú mnohí Slováci rozmýšľať nad kúpou vlastného bývania. Ak k nim patríte aj vy, teraz je ten správny čas. Pri kúpe nehnuteľnosti a pripísaní platby na účet predávajúceho do 31. decembra totiž ušetríte tisícky eur, pretože na platbu sa bude vzťahovať aktuálna DPH 20 %.Zvýšenie DPH sa týka ako skolaudovaných projektov, tak aj projektov vo výstavbe. "Tri percentá majú priamy dopad na náklady, a preto sa časť tohto zvýšenia nevyhnutne premietne do konečnej ceny bytov," vysvetľuje Milan Murcko, generálny riaditeľ spoločnosti YIT Slovakia. "V prípade záujmu o byt v rozostavanom projekte odporúčame našim klientom zvážiť úhradu väčšej časti kúpnej ceny ešte v tomto roku. Dôležitý je totiž termín úhrady platby, ktorá musí byť pripísaná na náš účet najneskôr 31. decembra 2024, aby sa na ňu vzťahovala aktuálna sadzba DPH vo výške 20 %," dodáva. Ušetrené peniaze môžu klienti následne investovať do zariadenia bytu, s ktorým im developer aktívne pomáha. V prípade skolaudovaných projektov tak budú byty ihneď po kúpe pripravené na nasťahovanie, a to bez zbytočných starostí s dopravou či montážou nábytku.YIT Slovakia aktuálne ponúka voľné byty v komplexe ZWIRN, konkrétne v etapách 2 a 3, ktoré sa nachádzajú v blízkosti obchodného centra Nivy a Dulovho námestia. Byty sa vyznačujú vysokým štandardnom interiérových a exteriérových materiálov a vyrastajú okolo zeleného dvora navrhnutého podľa ekostabilizačného manuálu. K vybaveniu patrí napríklad stropné chladenie či podlahové kúrenie, elektricky ovládané exteriérové žalúzie či zelené strechy zlepšujúce klímu.Spoločnosť dlhodobo myslí na potreby individuálnych klientov a snaží sa im poskytovať rôzne finančné riešenia v snahe udržať bývanie dostupné aj pre širokú verejnosť. "Aj preto sme v apríli tohto roka obnovili koncept družstevného bývania, ktorý prináša alternatívu k hypotekárnemu financovaniu nehnuteľnosti. Pozitívny ohlas a široký záujem verejnosti nás utvrdil v tom, že sme sa vybrali správnou cestou," priznáva Milan Murcko. Družstevné bývanie pokračuje v etape ZWIRN 3 a nadväzuje tak na úspech pilotného projektu v etape Magnolia 3 ružinovského komplexu NUPPU. Pre klientov prináša množstvo výhod. Úver na nehnuteľnosť si berie družstvo, a preto sa jeho členovia nezadlžujú a nie sú obmedzení ani vekom či rodinným stavom. Družstvo s bankou komunikuje aj v súvislosti s poistením, fixáciou či zmenou úrokovej sadzby.Investícia do nového bývania je nielen zárukou stability, ale aj príležitosťou pre dlhodobé zhodnotenie. V prípade záujmu o viac informácií alebo osobnú obhliadku nehnuteľností kontaktujte YIT Slovakia telefonicky na 0800 800 474 alebo mailom na info@yit.sk YIT je popredná stavebná a developerská spoločnosť s viac ako 110 ročnou tradíciou. Vďaka bohatým skúsenostiam buduje funkčné bývanie a kancelárie pre dlhodobo udržateľný život v mestách s cieľom znižovania dopadu klimatických zmien. Viac ako 4 300 profesionálov v ôsmich krajinách prináša inovácie a kvalitu do každého projektu. Tržby spoločnosti dosiahli v roku 2023 obrat vo výške 2,2 miliardy Eur.Na Slovensku YIT pôsobí od roku 2010 a pod hlavičkou YIT Slovakia sa sústreďuje najmä na revitalizáciu brownfieldov v Bratislave. Disponuje vlastnou stavebnou divíziou a manažmentom, ktorým realizuje alebo manažuje vlastnú výstavbu.YIT Slovakia v súčasnosti realizuje projekty NUPPU na Mlynských nivách a ZWIRN, ktorý je súčasťou areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne, kde postupne vzniká živá mestská štvrť okolo dominanty národnej kultúrnej pamiatky Pradiarne 1900. Pripravuje projekt revitalizácie industriálneho areálu bývalej panelárne na zmiešanú štvrť MLYNÁRKA, premenu územia pri Viedenskej ceste na kvalitné bývanie a projekt transformácie areálu na Hraničnej ulici.Počas pôsobenia na slovenskom trhu sa spoločnosť stala viacnásobným držiteľom ocenení za najlepšieho developera či zamestnávateľa. Spoločenský prínos YIT potvrdzujú aj ceny za projekty udelené odbornou a laickou verejnosťou pre ich inovatívnosť, udržateľnosť, kvalitu a architektúru.Informačný servis