Pripravte sa, toto leto bude VEEV a úplne bez dymu!

Revolučná novinka IQOS VEEV

Bezdymové riešenia znižujú zdravotné riziká

Zodpovedný prístup aj cez kontrolu predajných kanálov

1 Zdroj: Zníženie hladiny širokej škály škodlivých chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety (3R4F). Dôležitá informácia IQOS VEEV nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový.

2 Zdroj: Philip Morris Slovakia,s.r.o. – údaje k 30.4.2021.

3 Pre optimálny výkon nabíjania používajte napájací kábel a adaptér IQOS, ktoré sú súčasťou balenia.

4 Spočítané s použitím priemernej hodnoty 145 potiahnutí za deň; pri individuálnych štýloch vapovania sa môže líšiť.

5 Zdroj: Ako je uvedené v PMI Integrovanej správe za rok 2021.

6 Zdroj: ÚVZ SR.

7 Zdroj: Slovenská obchodná inšpekcia.

1.7.2022 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť Philip Morris International pokračuje v napĺňaní vízie sveta bez cigaretového dymu. V týchto dňoch rozšírila už aj na Slovensku svoju ponuku bezdymových zariadení o revolučnú novinku – elektronickú cigaretu IQOS VEEV. Ponúka tak dospelým fajčiarom, ktorí nevedia, alebo nechcú skončiť s fajčením cigariet, ďalšiu bezdymovú alternatívu. Vyvinutá bola na základe dlhoročného vývoja a výskumu a v porovnaní s klasickými cigaretami je i menej riziková, nakoľko produkuje v priemere o viac ako 95% nižšie množstvo škodlivých chemických látok v porovnaní s klasickými cigaretami. S prvým bezdymovým zariadením na zahrievanie tabaku IQOS sa slovenskí dospelí fajčiari stretli už pred piatimi rokmi a v súčasnosti ich užíva už viac ako 270 tisíc dospelých užívateľov. Novinka IQOS VEEV s inteligentnou technológiou MESH™ je určená užívateľom, ktorí uprednostňujú zariadenia na báze vapingu."Uvedenie IQOS VEEV na slovenský trh predstavuje ďalší významný míľnik na našej ceste k vytvoreniu budúcnosti bez cigaretového dymu. Rozširuje rad našich produktov, ktoré vďaka investíciám do vedy a výskumu vyvíjame tak, aby sme dospelým fajčiarom, ktorí by inak pokračovali vo fajčení klasických cigariet, umožnili vybrať si menej rizikovú alternatívu," hovorí Petr Šedivec, generálny riaditeľ Philip Morris Slovakia s.r.o.. Zároveň dodáva: "Veľmi pozorne načúvame požiadavkám našich zákazníkov. Preto vieme, že jeden variant bezdymového produktu nedokáže uspokojiť potreby všetkých. Preto som veľmi rád, že najpokrokovejšie riešenie v segmente vapingu a elektronických cigariet prichádza už aj na Slovensko. Som presvedčený, že značka IQOS, ktorá si u nás v priebehu uplynulých piatich rokov dokázala získať dôveru už stoviek tisíc užívateľov, dokáže osloviť ešte širší okruh dospelých fajčiarov. Za uplynulé dni si zariadenie IQOS VEEV našlo dôveru u takmer 5 000 spotrebiteľov."IQOS VEEV bol navrhnutý vo Švajčiarsku a je výsledkom dlhoročného vedeckého výskumu a vývoja. V porovnaní s produktom na zahrievanie tabaku IQOS, funguje na princípe odparovania e-kvapaliny s obsahom nikotínu, a to pomocou inteligentnej technológie IQOS VEEV MESH™.Na rozdiel od tradičného systému knôtu a cievky, ktoré používajú bežné elektronické cigarety, je nahrievač IQOS VEEV MESH™ v neustálom kontakte s e-kvapalinou v náplni, čo užívateľovi zabezpečuje konzistentnú chuť. Inteligentné digitálne ovládače kontrolujú hladinu e-kvapaliny a v prípade, že príliš klesne, zariadenie vypnú. Táto technológia je navrhnutá tak, aby zabránila prehriatiu a spálenej chuti a zaistila, že zariadenie v priemere produkuje o viac ako 95 percent nižšie množstvo škodlivých chemických látok v porovnaní s klasickými cigaretami. IQOS VEEV tak dospelým fajčiarom prináša ďalšiu vysoko kvalitnú bezdymovú alternatívu.Obsah náplní pre IQOS VEEV nie je možné upravovať, čo zabraňuje manipulácii s e-kvapalinou a zaručuje tak ich bezpečnosť. TentoTen totiž umožňuje tekutú náplň dopĺňať a jej obsah si aj prispôsobovať, čo môže byť pre užívateľa nebezpečné, nakoľko nemusí presne vedieť, čo inhaluje. Naopak, do uzatvoreného systému pri elektronickej cigarete IQOS VEEV sa vkladajú štandardizované náplne priamo od výrobcu, ich obsah sa teda nedá meniť.IQOS VEEV sa naplno dobije za menej ako 35 minúta každá jeho 1,5ml náplň vydrží v priemere dlhšie ako dva dni. Odporúčaná maloobchodná cena zariadenia je 19 eur.IQOS VEEV bol navrhnutý tak, aby užívateľovi dokonale padol do ruky. Užívatelia majú navyše k dispozícii mobilnú aplikáciu, ktorá im umožní prispôsobiť si nastavenie zariadenia podľa svojich potrieb. Pomocou aplikácie si môžu nastaviť napríklad veľkosť oblaku aerosólu, ktorý zariadenie produkuje, vybrať druh vibrácie pri užívaní alebo prístroj uzamknúť či zablokovať. Do aplikácie sa užívatelia dostanú pri používaní IOS aj Android zariadení cez svoj účet vo webovej verzii."V súčasnosti používa náš systém zahrievania tabaku IQOS na celom svete odhadom 18 milióna dospelých užívateľov, z ktorých viac ako 70 % už úplne prestalo fajčiť klasické cigarety. Našou ambíciou je, aby do roku 2025 prešlo na bezdymové alternatívy aspoň 40 miliónov dospelých fajčiarov našich značiek cigariet, ktorí by inak pokračovali vo fajčení,“uvádza Petr Šedivec. Čo sa týka slovenských štatistík, fajčí približne pätina dospelej populácie. A aj keď ideálnym riešením je, aby fajčiari úplne prestali s užívaním tabaku a nikotínu, zbaviť sa tohto návyku nie každý dokáže. Bezdymové výrobky tak ponúkajú dospelým fajčiarom klasických cigariet lepšiu, menej rizikovú alternatívu. Elektronická cigareta a systém zahrievania tabaku znižujú zdravotné riziká, ktoré inak vznikajú pri procese horenia a následného vdychovania dymu pri klasických cigaretách. Bezdymové výrobky nie sú bez rizika, keďže dodávajú nikotín, ktorý je návykový."Zodpovedný predaj a marketing je pre našu spoločnosť kľúčovou prioritou. Aj z toho dôvodu sa dlhé roky angažujeme aj v preventívnych aktivitách s cieľom zamedziť prístup mladistvých k našim produktom.Jasne preto dávame najavo, že naše výrobky sú určené len pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak aj naďalej fajčili alebo užívali iné výrobky obsahujúce nikotín," vysvetľuje Petr Šedivec.Dobrým príkladom je iniciatíva Na veku záleží, v rámci ktorej Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad verejného zdravotníctva, domáce a zahraničné obchodné reťazce, ako aj ďalší maloobchodníci, čerpacie stanice, trafiky a výrobcovia, viac ako 20 rokov realizujú mnohé aktivity zamerané na prevenciu prístupu mladistvých k tabakovým výrobkom. Za viac ako dve dekády tak boli vďaka tejto iniciatíve vyškolené stovky tisíc predajcov a zrealizované pravidelné SOI kontroly ohľadom dodržiavania zákona o predaji tabakových výrobkov mladistvým. Nevyhnutnosť a zmysluplnosť prevencie dokazujú aj samotné štatistiky pri poklese miery pochybení predajcov. Kým v roku 2004 bola miera pochybenia pri predaji tabakových výrobkov neplnoletým na úrovni 89 %, v posledných rokoch sa pohybuje len na úrovni okolo 20 %, čo je skutočne obrovský rozdielRovnako silný záujem má však Philip Morris aj o inovatívne riešenia pri zvyšovaní trvalej udržateľnosti. Jedným z nich je aj ekologická likvidácia použitých náplní VEEV, ktoré môžu dospelí užívatelia priniesť do IQOS predajní a tie sa následne nechajú ekologicky zlikvidovať v rámci spátného zberu elektroodpadu. Rovnako je na prevádzky možné priniesť akékoľvek nefunkčné zariadenie značky IQOS a nechať ho ekologicky zlikvidovať.