Pripravujú obnovu veže ikonického kostola. Občas sa čudujú, že sa ešte nepohla (video+foto)

13.2.2024 (SITA.sk) - Na kostole v blízkosti dolnej stanice pozemnej lanovej dráhy v Starom Smokovci pribudli v úvode tohto týždňa oceľové podpery.Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie je sakrálnou kultúrnou pamiatkou, drevená konštrukcia jeho veže je však vážne narušená hnilobou.Ako pre agentúru SITA vysvetlil člen občianske združenia (OZ) Zachráňme poklady Tatier Pavol Bayer, namontovanie podpier je prípravou na výmenu dolnej časti predných stĺpov. Tá je naplánovaná na jar tohto roka.Veľmi zlý stav južných stĺpov veže odhalila v septembri 2023 demontáž vrchných kameňov vstupného schodiska.Nosné časti stĺpov veže sú poškodené hnilobou, v jednom prípade na približne 70 percent, v druhom na asi 60 percent. „Občas sa čudujeme, že veža sa ešte v dôsledku toho nepohla. Veža síce nemôže spadnúť, ale môže sa pohnúť," skonštatoval Bayer.Ešte pred príchodom mrazov vlani podľa jeho slov stihli zabetónovať základy, na ktoré teraz namontovali dočasné podpery. „Jednotlivé hranoly, z ktorých stĺpy pozostávajú, sa budú vyrezávať a nahrádzať novými hranolmi," avizoval.Oprava dolnej časti veže aj s podpornými opatreniami si vyžiada 47-tisíc eur. Združenie sa o financie na obnovu uchádza v rámci výzvy Obnov si svoj dom, ďalšie sa snaží získať aj prostredníctvom transparentného účtu. So žiadosťou o finančnú podporu zatiaľ uspelo v rámci grantového programu Pre lepší život v meste Vysoké Tatry.Na opravu celej veže potrebuje združenie odhadom približne do 130-tisíc eur. „Bude potrebné dať dole všetky nátery, zoskrutkovať dokopy drevá, ošetriť ich a opäť ponatierať. Rovnako aj vymeniť niektoré detaily, pretože sú zhnité, a tiež reštaurátorsky opraviť dvere, rovnako aj okná,“ vymenoval Bayer.Občianske združenie sa usiluje o záchranu ikonického kostolíka z roku 1888 už niekoľko rokov. Samotné opravy kostola boli pôvodne rozdelené do šiestich etáp. Zahŕňajú výmenu strešnej krytiny, opravu vstupného schodiska a veže kostola, odvod zrážkovej vody z okolia kostola.Oprava hlavnej lode i samotného interiéru by mala prísť na rad ako posledná, keďže v rámci celkovej opravy sa postupuje podľa akútnosti poškodenia. „V rokoch 2020 a 2021 sa nám podarilo vymeniť šindeľ na streche, okrem veže. V budúcom roku by sme chceli rozobrať schodište a postaviť ho nanovo, pretože je v dezolátnom stave, rozchádza sa," priblížil plány Bayer.Kostol v Starom Smokovci dal postaviť spišský biskup Juraj Császka na žiadosť arcikňažny Klotildy v roku 1888. Projekt vyhotovil architekt Gedeon Majunke zo Spišskej Soboty. Kostol bol postavený vo vysokohorskom alpskom štýle, ktorého charakteristickým znakom je hrázdené murivo. To znamená, že konštrukcia kostola je drevená a steny sú vyplnené murivom. Štíty kostola sú bohato vyrezávané a zdobené.Kostolík patrí medzi najkrajšie stavby nielen v Starom Smokovci, ale aj v celých Vysokých Tatrách. Jeho súčasťou sú vitráže na oknách, ktoré zhotovil akademický maliar Vincent Hložník so svojou manželkou a dcérou.