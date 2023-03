Prípravy na spustenie novej súdnej mapy pokračujú podľa plánu, Karas si pochvaľuje najmä situáciu v Košiciach

Reforma mešká päť mesiacov

3.3.2023 (SITA.sk) - Celkovo z Plánu obnovy a odolnosti SR smeruje do súdnictva 186 miliónov eur, v rámci ktorých kúpia štyri budovy a zrekonštruujú 21 budov okresných a krajských súdov.Na rekonštrukciu budovy Mestského súdu v Košiciach pôjde z plánu obnovy viac ako 22 miliónov eur. Na tlačovej besede v Košiciach o tom v piatok informoval minister spravodlivosti Viliam Karas Prípravy na spustenie rozsiahlej justičnej reformy, tzv. novej súdnej mapy, pokračujú podľa plánov. Ministerstvo spravodlivosti SR preto očakáva, že k 1. júnu 2023 budú všetky súdy, vrátane novovzniknutých správnych súdov, pripravené na riadne fungovanie.Zákony o novej súdnej mape boli prijaté minulý rok, významne však podľa ministra Karasa meškali praktické prípravy v oblasti personálneho a materiálneho zabezpečenia nových súdov. To bol aj hlavný dôvod posunutia účinnosti spustenia reformy o päť mesiacov.„Očakávame ešte viacero praktických problémov, a to aj po júnovom spustení reformy. Avšak dnes už vieme, že súdy ako celok budú riadne fungovať a riziko kolapsu už dnes nehrozí,“ uviedol Karas.Najväčšie riziko pri spúšťaní nových súdov bol nedostatočný záujem o prechod sudcov na nové správne súdy. Podľa údajov Súdnej rady SR sa však počty potrebných miest postupne plnia, a to, či už ide o žiadosti o preloženia, alebo počty úspešných uchádzačov.Najlepšia situácia je práve v Košiciach, kde už počet preložení, žiadostí o preloženie a úspešných uchádzačov takmer zodpovedá počtu určených miest.„Je to aj výsledok práce povereného predsedu Správneho súdu v Košiciach Ondreja Hvišča. Rovnako aj v prípade Správnych súdov v Banskej Bystrici a Bratislave sa situácia zlepšila, a nové súdy budú môcť začať od júna riadne fungovať,“ dodal Karas.„Rozhodli sme sa alokovať viac ako 22 miliónov eur na opravu súčasnej budovy krajského súdu, kde budú sídliť tak Krajský súd v Košiciach, ako aj košický mestský súd, ktorý vznikne spojením aktuálnych okresných súdov, ktoré pôsobili v Košiciach,“ informoval Karas.Ako ďalej dodal Správny súd v Košiciach bude pôsobiť v prenajatých priestoroch na Poštovej ulici.Rekonštrukcia Krajského súdu v Košiciach bola pridaná do plánu obnovy po nástupe ministra Karasa, ktorý trval na tom, aby bolo rozdelenie čerpania finančných prostriedkov z plánu obnovy rovnomerné a spravodlivé na celom území Slovenska.Aktuálne prebieha proces zmeny projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy Mestského súdu v Košiciach. Zrekonštruovaná budova súdu musí byť v rámci čerpania finančných prostriedkov z plánu obnovy skolaudovaná do konca roka 2025.