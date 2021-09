Prírodné katastrofy vo svete pribúdajú, ale počet obetí sa darí minimalizovať na desiatky denne

Ekonomické straty sa zväčšujú prirýchlo

Zo stoviek sú tisíce

1.9.2021 - Prírodné katastrofy postihujú svet päťkrát častejšie a spôsobujú sedemkrát viac škôd ako v 70. rokoch minulého storočia. Avšak pri týchto katastrofách zomiera podstatne menej ľudí.V 70. a 80. rokoch minulého storočia pri nich v priemere vo svete zomrelo 170 ľudí denne. V rokoch 2000 až 2009 počet obetí klesol na zhruba 40 denne. Uviedla to Svetová meteorologická organizácia (WMO) v správe, ktorú zverejnila v stredu.„Dobrou správou je to, že sme boli schopní minimalizovať počet obetí," povedal na tlačovej konferencii generálny tajomník WMO Petteri Taalas.„Zlou správou je však to, že ekonomické straty sa zväčšujú veľmi rýchlo a predpokladá sa, že tento rast bude pokračovať," dodal. „Budeme svedkami väčšieho počtu klimatických extrémov vzhľadom na zmenu klímy," konštatoval Taalas.V 70. rokoch 20. storočia bolo vo svete v priemere 711 prírodných katastrof ročne, ale v rokoch 2000 až 2009 ich počet stúpol na 3 536 ročne, uviedla WMO.Tieto katastrofy v 70. rokoch minulého storočia globálne spôsobili škody za zhruba 175 miliónov dolárov ročne. V rokoch 2000 až 2009 objem škôd stúpol na 1,38 miliardy dolárov ročne.