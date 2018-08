Prírodné kúpalisko Jazero nie je vhodné pre citlivú časť populácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 17. augusta (TASR) - V prírodnom kúpalisku plážové kúpalisko Jazero sa neodporúča kúpať deťom, alergikom a osobám s oslabeným imunitným systémom, a to aj napriek tomu, že ani v jednej analyzovanej vzorke nebolo zistené prekročenie medznej hodnoty cyanobaktérií. Oznam zverejnilo mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že u dospelých zdravých osôb sa aktuálna kvalita vody na kúpanie považuje za prípustnú.Ako magistrát uvádza, v utorok (14.8.) odobral Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach tri vzorky. V nich bol analyzovaný aj biologický ukazovateľ cyanobaktérie. Laboratórnymi analýzami boli stanovené hodnoty cyanobaktérií v daných vzorkách v rozmedzí od 36.000 buniek/ml do 40.500 buniek/ml.uvádza magistrát. Pripomína, že citlivej časti populácie sa neodporúča kúpať sa vo vode, ktorej laboratórna hodnota cyanobaktérií je v rozmedzí 20.000 až 100.000 buniek/ml.Ako pre TASR povedala hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová, k situácii, keď voda nebola vhodná na kúpanie len pre určitú skupinu ľudí, už v minulosti došlo.Do roku 2014 bola situácia ohľadom vody v jazere veľmi zlá. Hygienici v ňom napokon pre premnožené sinice kúpanie zakázali. V marci 2015 urobili odborníci analýzy, ktoré odhalili desiatky miliónov buniek cyanobaktérií. Unikátna metóda eliminácie siníc priniesla badateľné výsledky už po prvej aplikácii v roku 2015. V aktuálnej sezóne bolo plážové kúpalisko Jazero doposiaľ vhodné na kúpanie bez obmedzení.