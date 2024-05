Prírodné živly spôsobujú čoraz viac škôd, pri niektorých medziročne stúpli aj o stovky percent

Prírodné živly spôsobili minulý rok najviac škôd za posledných 5 rokov



Medziročne stúpol počet škôd o 185 percent, pričom povodne a záplavy spôsobili nárast škodovosti o 433 percent



Na ochranu klientov pred podpoistením Allianz aktualizuje výšku poistnej sumy nehnuteľnosti podľa vývoja cien realít



Ľadovec je najničivejší

Ochrana pred podpoistením vďaka zmenám v indexácii

1.5.2024 (SITA.sk) -Aprílové počasie aj tento rok ukazuje svoju divokosť a nevyspytateľnosť. Z nedávnych horúcich dní v krátkych tričkách sme zo dňa na deň prešli do zimných búnd a v mnohých lokalitách sa obyvatelia zobúdzajú do mrazivých rán. Globálne otepľovanie a klimatické zmeny sa v posledných rokoch významnejšie prejavujú aj v štatistikách škodovosti a kedysi pre nás nezvyčajné prírodné živly ako tornádo či zemetrasenie, sa už objavujú aj u nás. Za posledných 5 rokov bol minulý rok, podľa štatistík Allianz – Slovenskej poisťovne, najškodovejší.spôsobených prírodnými živlami, čo je"Minulý rok nás živel jednoznačne preveril. V lete sme mali dve väčšie záplavy, spojené s povodňami, niekoľko silných búrok a v októbri zemetrasenie, ktoré spôsobilo viac ako 2 800 škôd, čo je najviac spomedzi všetkých živlov. Za tieto škody sme doteraz vyplatili cez 4 milióny eur", konštatuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz Dárius Nógli. Oproti minulému roku stúpol počet škôd pri všetkých prírodných živloch. Druhý najškodovejší živel boli, ktoré spôsobili 2 472 škôd, čo je medziročný. Allianz za ne vyplatil viac ako 3,7 milióna eur. Nasledovali atmosférické zrážky s 1 725 škodami a víchrice s 1 698 škodami.Z pohľadu nákladov bolo minulý rok najškodovejšie krupobitie. "Silný ľadovec dokáže napáchať obrovské a trvalé škody, a to najmä na úrode či vozidlách. Minulý rok sme za škody spôsobené ľadovcom vyplatili viac ako 4,36 milióna eur. Priemerná výška škody po ľadovci bola zo všetkých živloch tiež najvyššia, v hodnote 3 212 eur," vysvetľuje D. Nógli. Najväčšie samostatné škody spôsobilo krupobitie a zemetrasenie. "V epicentre otrasov sme mali niekoľko poistených nehnuteľností, ktorým bola podľa statického posudku odporúčaná asanácia domu. Škody v oboch prípadoch presahujú 100-tisíc eur,” vysvetľuje D. Nógli.Nárast škôd po prírodných živloch a nákladov za ne potvrdzuje dôležitosť výberu poistných rizík aj výšky poistnej sumy. "Po minuloročnom zemetrasení niektorí poistení zistili, že riziko zemetrasenie kryté ani nemajú. Iní mali svoje nehnuteľnosti podpoistené a po vzniku totálnej škody si nemohli zabezpečiť nehnuteľnosť rovnakých parametrov v rovnakej hodnote z poistného plnenia. Odporúčame pravidelne, aspoň raz za 5 rokov, prehodnotiť svoju poistnú zmluvu a aktualizovať výšku poistnej sumy podľa reálnej hodnoty majetku," radí hovorkyňa Allianzu Lucia Strnad Muthová. Na výrazný nárast cien nehnuteľností Allianz minulý rok zareagovala zmenami v indexácii majetkových poistných zmlúv. Po novom pri určovaní výšky poistnej sumy okrem vývoja cien stavebných materiálov, prác a tovarov a služieb berie do úvahy aj vývoj cien na realitnom trhu. Vďaka indexácii tak majetok klientov Allianz nie je podpoistený, ale je automaticky krytý v aktuálnych cenách.Informačný servis