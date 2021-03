Prišiel čas pozrieť sa do zrkadla, naložil Matovičovi na Facebooku jeho vlastný poslanec z OĽaNO

Ťažkú prácu ministrov si váži

Poslanci OĽaNO nie sú žiadne ovce

4.3.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanec parlamentu za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Ján Krošlák odkázal premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO), že „prišiel čas pozrieť sa do zrkadla“. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti.Doplnil, že prestáva veriť argumentom a frázam, že premiér sa zmení, dorastie do premiérskeho kresla, naučí sa vládnuť alebo že sa poučí z vlastných chýb.Krošlák mu tiež vyčíta, že „neuvážené, provokujúce a niekedy infantilné statusy, aj napriek radeniu poradcov zo všetkých strán, stále pokračujú“.Krošlák podotkol, že vládu podporuje a váži si ťažkú prácu všetkých ministrov. „Väčšina mojich kolegov poslancov sú múdri, čestní ľudia, a preto si myslím, že nepatria všetci do jedného vreca. Dobrý premiér má ľudí spájať a nie rozdeľovať. Ľudia by ho mali mať radi alebo rešpektovať. V najhoršom prípade s ním nesúhlasiť, ale nie nenávidieť,“ povedal.Pokles preferencií OĽaNO podľa Krošláka nesúvisí s koronavírusom , ale so správaním predsedu vlády.„Je zjavné, že desať percent voličov ho nenávidí a možno desať percent miluje. Prekáža mi však, že 80 percent Slovákov sa chytá pri pohľade na jeho statusy alebo výstupy v televízii neveriacky za hlavu a pocitovo sa pomaly, ale isto preklápajú k tej sklamanej negatívne naladenej skupine Slovákov,“ zdôraznil.Podľa Krošláka poslanci OĽaNO nie sú žiadne ovce, majú vlastné názory a sú medzi nimi aj takí, ktorí majú na to, aby viedli túto krajinu lepšie. Podľa jeho slov ostáva stále poslancom vládnej koalície.