Prišiel som, videl som, zostal som, tvrdí Čech A. Bílek

Čierny Balog 17. októbra (TASR) – Čech Aleš Bílek má vo svojom živote dve najväčšie lásky, prvou sú, ako tvrdí, jeho manželka a ich tri deti a hneď za nimi Čiernohronská železnica (ČHŽ) v Čiernom Balogu, ktorú Slovákom pomáhal zachraňovať.konštatoval pre TASR Bílek, pre ktorého sa ČHŽ od roku 1983 stala súčasťou jeho života a je ňou až dodnes. Jej riaditeľom je od roku 1992, keď na nej obnovili prevádzku.Nebyť ľudí, ktorí vedeli, akým historickým klenotom je ČHŽ, a nadšenia niekdajších zväzákov či táborov Stromu života, horehronská lesná železnica by už bola minulosťou. Rozhodnutím vtedajšej vlády totiž mala byť celá ČHŽ do roku 1985 zlikvidovaná a vozne mali byť zošrotované. Prevádzka na nej sa skončila 31. 12. 1982. Slovo ekológia poznal v tej dobe málokto, nafta stála menej ako sódovka a romantika vône dymu a ihličia nemohla konkurovať rozmáhajúcej sa automobilovej doprave. Železnička mala svoj osud spečatený. Partia nadšencov ČHŽ a mladých ľudí, medzi ktorými bol aj vysokoškolák z Plzne študujúci v Žiline Aleš Bílek, to však zvrátila.hovorí muž, ktorý vždy na konci rozhovoru pozdraví:Na otázku, či nikdy neoľutoval svoje životné rozhodnutie, reagoval:Trvalá udržateľnosť ČHŽ je snahou Bíleka a ľudí okolo neho, ktorí sa snažia uchovať slovenskú národnú kultúrnu pamiatku ďalším generáciám.dodal Bílek.