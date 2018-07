Príslušníci dobrovoľnej vojenskej prípravy začali s výcvikom

Na snímke príslušníci dobrovoľnej vojenskej prípravy v priestoroch Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine 6. júla 2018. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Martin 6. júla (TASR) - Príslušníci dobrovoľnej vojenskej prípravy majú za sebou prvé dni výcviku. Celkovo 87 účastníkov, z toho 23 žien, cvičí od pondelka (2.7.) v priestoroch Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine. Počas 11 týždňov získajú príslušníci dobrovoľnej vojenskej prípravy základné vojenské vedomosti a zručnosti.Do Martina ich v piatok prišli podporiť minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS) a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (GŠ OS) SR Daniel Zmeko.povedal minister obrany.Zdôraznil, že hlavnou motiváciou pre absolvovanie dobrovoľnej vojenskej prípravy by malo byť v prvom rade vlastenectvo a záujem o obranu Slovenskej republiky.Náčelník GŠ OS SR pripomenul, že výcvik vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy je dôležitou súčasťou systému tvorby záloh.uviedol.Veliteľ Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine Ľubomír Podhorec vysvetlil, že príslušníci tohtoročnej dobrovoľnej vojenskej prípravy zatiaľ prešli úvodnou administratívou, zdravotnými prehliadkami, boli vystrojení a začali plniť úlohy 11-týždňového výcviku.dodal.Výcvik, ktorého súčasťou je telesná, poradová, ženijná, topografická, psychologická, zdravotnícka, taktická a strelecká príprava, potrvá do 14. septembra. Absolventi získajú vedomosti a zručnosti z odbornosti strelec, ženista, odmorovač a spojár a budú povýšení na vojakov 2. stupňa. Zároveň sa stanú jedným zo zdrojov záloh a v prípade záujmu o vstup do Ozbrojených síl SR už nebudú musieť absolvovať základný vojenský výcvik. Rezort obrany zabezpečuje pre účastníkov počas celého výcviku bezplatné ubytovanie, stravu, výstroj a výzbroj a náhradu cestovného.