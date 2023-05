Príslušník námornej gardy pri synagóge zabil troch ľudí, desiati boli zranení

Útočník, ktorý bol členom tuniskej námornej gardy, najprv zabil kolegu a potom vzal muníciu a smeroval k synagóge. Na mieste začal strieľať na príslušníkov bezpečnostnej stráže, ktorí streľbu opätovali a zabili ho pred vchodom do synagógy, uviedlo tuniské ministerstvo vnútra.





10.5.2023 (SITA.sk) - Príslušník tuniskej námornej gardy v utorok zastrelil svojho kolegu a dvoch civilistov, keď sa snažil dostať do synagógy na tuniskom ostrove Džerba počas židovskej výročnej púte. Informovalo o tom tuniské ministerstvo vnútra. Útočníka zastrelili príslušníci stráže synagógy. Zranení boli desiati ľudia. Motív útoku vyšetrujú.Zastrelení civilisti podľa tuniského rezortu zahraničia pochádzali z Tuniska a Francúzska. Hneď nebolo jasné, či to boli pútnici zúčastňujúci sa na obradoch v 2 500 rokov starej synagóge, ktorá patrí k najstarším v Afrike.Zranení podľa tuniského rezortu vnútra sú šiesti príslušníci bezpečnostnej stráže a štyria civilisti. Ministerstvo nekonkretizovalo, ako boli zranení ani to, či ich všetkých zranil útočník.