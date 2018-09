Prísnejšie majetkové priznania ani Etický kódex do NRSR nepredložili

NR SR, archívna snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. septembra (TASR) - Novela zákona o konflikte záujmov, ktorá má priniesť aj prísnejšie majetkové priznania verejných funkcionárov, stále nie je predložená do parlamentu. Právna norma by mala prísť aj s Etickým kódexom, ktorý nedávno predstavil kancelár Národnej rady SR Daniel Guspan. Vravel, že oba návrhy by mohli prísť do parlamentu spolu a hovoril o októbri. Medzi predloženými návrhmi novela zákona nie je. Termín na predkladanie návrhov už vypršal.uviedol pre TASR podpredseda parlamentu a šéf pracovnej komisie, ktorá mala novelu pripraviť, Martin Glváč (Smer-SD).Pracovná skupina sa v súvislosti so zákonom o konflikte záujmov ešte v júni rozprávala o tom, že verejný funkcionár by mohol mať zakázané vlastniť médium či PR agentúru. Ďalej, že majetkové priznania by parlamentu mohli podávať aj starostovia a primátori a ďalšie osoby, o ktorých v súčasnosti zákon o konflikte záujmov nehovorí.Poslanci sa v pracovnej skupine dohadovali o podobe zákona o konflikte záujmov, zatiaľ však nie o tlačive, na ktorom podávajú verejní funkcionári majetkové priznania. To súčasné je neraz kritizované, keďže podľa časti poslancov neumožňuje riadnu kontrolu majetkových pomerov verejných funkcionárov.Novela zákona o konflikte záujmov by mala rozšíriť počet osôb, ktoré budú musieť podávať majetkové priznania, a ktorých sa majú týkať pravidlá o konflikte záujmov. Zákon by sa po novom napríklad mohol vzťahovať aj na predstaviteľov firiem, v ktorých má štát majoritu. Novela by mala upraviť aj pravidlá priznávania hnuteľného majetku a darov. Riešiť má aj nedostatočné sankcie, o ktorých pravidelne vedie debaty parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.Sprísnenie majetkových priznaní sa spomína už roky, zriadené boli viaceré pracovné skupiny. Jedna tvorila zmenu ústavného zákona o konflikte záujmov aj v minulom volebnom období. Hoci sa dohodla na zmenách, Smer-SD od nich odstúpil. Následne prišli ďalšie návrhy od opozície aj vládnej strany, ale ani jeden pre nedostatok hlasov neprešiel.