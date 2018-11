Prísnejšie majetkové priznania sú otázne, v NRSR sú dva návrhy

Ilustračné foto Foto: TASR, Martin Baumann Foto: TASR, Martin Baumann

Bratislava 12. novembra (TASR) - Zmeny v ústavnom zákone o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (tzv. zákona o konflikte záujmov), ktoré by mali priniesť aj prísnejšie majetkové priznania verejných funkcionárov, sú stále otázne. Po mesiacoch prípravy v pracovnej skupine nepredložili do Národnej rady SR poslanci jeden, ale dva návrhy.Jeden predložili koaliční poslanci Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd, podľa šéfa pracovnej skupiny Martina Glváča (Smer-SD) ide o návrh, na ktorom sa dohodla skupina. Druhý predložil nezaradený poslanec a zakladateľ strany Spolu-občianska demokracia Miroslav Beblavý, ktorý je tiež členom skupiny. Opozícia pod návrhmi podpísaná nie je.Oba návrhy sa zaoberajú podobnými problémami ohľadom zverejňovania majetkov verejných funkcionárov, darov, majetkových prírastkov, rozširujú aj okruh verejných funkcionárov, na ktorých sa má zákon vzťahovať. Upravujú tiež sankcie vrátane straty mandátu za opakované porušenie zákona. Umožňujú aj elektronické podanie majetkového priznania.Dôvodová správa k návrhu, ktorý predložili koaliční poslanci, hovorí aj o absolútnom zákaze podnikania. Glváč však zdôrazňuje, že nič také zákon nerieši. Verejní funkcionári majú podnikanie zakázané už v súčasnom zákone, tento zákaz sa podľa Glváča nesprísňuje.uviedol.Ani jedna novela nemá úspech istý. Na schválenie treba ústavnú väčšinu (aspoň 90 hlasov), teda dohodu medzi koalíciou a opozíciou. Niektoré strany už hovoria, že návrhy nepodporia.SaS koaličný návrh odmieta, pokiaľ v ňom nebudú návrhy opozície. Predseda parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Vladimír Sloboda (SaS) pre TASR uviedol, že koalícia zamietla všetky podstatné návrhy, ktoré opozícia mala.uviedol Sloboda.Aj z tohto dôvodu SaS podľa jeho slov nepodporí návrh koalície,. O Beblavého iniciatíve hovorí, že s nimi nerokoval, ale ak by bol v súlade s predstavami liberálov, nemali by problém podporiť ho.Sme rodina Beblavého novelu nepodporí, nerokoval s hnutím totiž ani o predložení.zhodli sa predseda hnutia Boris Kollár a Peter Pčolinský, ktorý bol v pracovnej skupine na prípravu novely zákona. Kollár je z rovnakého dôvodu rezervovaný aj voči koaličnému návrhu. Pčolinský dodáva, že v koaličnej iniciatíve sú dobré aj sporné návrhy. O tom, ako sa k novele hnutie postaví, sa rozhodne na klube.Predseda klubu SNS Tibor Bernaťák uviedol, že národniari rozhodnú o podpore návrhov na rokovaní ich poslaneckého klubu. Most-Híd ani OĽaNO zatiaľ neodpovedali.Glváč oceňuje konštruktívny prístup viacerých opozičných kolegov, ktorí pracovali v pracovnej skupine.doplnil s tým, že návrh potrebuje získať aspoň 90 hlasov. Takýto zákon sa teda podľa neho nedá hodiť na stôl bez rokovania a hľadania podporyV súvislosti s Beblavým uviedol, že na rokovaní pracovnej skupiny sa zúčastnil raz, šéfka klubu OĽaNO Veronika Remišová ani raz.Sprísnenie majetkových priznaní sa spomína už roky, zriadené boli viaceré pracovné skupiny. Jedna tvorila zmenu ústavného zákona o konflikte záujmov aj v minulom volebnom období. Hoci sa dohodla na zmenách, Smer-SD od nich odstúpil. Následne prišli ďalšie návrhy od opozície aj vládnej strany, ale ani jeden pre nedostatok hlasov neprešiel.