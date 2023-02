Príspevky na ubytovanie Ukrajincov bude štát vyplácať do mája, maximálna možná vyplácaná suma na jednu nehnuteľnosť je 1800 eur

15.2.2023 (SITA.sk) - Príspevky za ubytovanie odídencov z Ukrajiny bude štát vyplácať ubytovateľom do 31. mája tohto roku. Vyplýva to z nariadene, ktoré v stredu schválila Vláda SR. Následne sa podľa Ministerstva vnútra SR bude prípadné predĺženie vyplácania príspevku prehodnocovať.Výšku príspevku za jednu noc ubytovania odídenca za dospelú osobu ponechal štát vo výške 10 eur a za osobu mladšiu ako 15 rokov vo výške päť eur.Zároveň naďalej platí, že maximálna možná vyplácaná suma za ubytovanie odídencov so statusom dočasného útočiska v jednej nehnuteľnosti je 1 800 eur a to len na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom.