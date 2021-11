Príspevky na udržanie zamestnanosti sa budú poskytovať za nových podmienok, schválila to vláda

Zavedie sa nové pravidlo

Situácia sa zhoršuje

10.11.2021 - Vláda schválila zmenu podmienok poskytovania príspevkov na udržanie zamestnanosti pre firmy a samostatne zárobkovo činné osoby. Prvýkrát za október tohto roka budú môcť zamestnávatelia žiadať o príspevky na zamestnancov, ktorých prijali do práce po 1. februári tohto roka, najneskôr však 1. októbra tohto roka.O príspevky tiež budú môcť žiadať tie subjekty, ktoré vznikli a vykonávajú činnosť po 1. februári tohto roka.Upravuje sa tiež určenie oprávnených výdavkov.„Zamestnávateľovi, ktorý je podľa Zákonníka práce povinný vyplatiť zamestnancom náhradu mzdy vo výške minimálnej mzdy, sa pri refundácii za príslušné obdobie zohľadní výška reálne vyplatenej náhrady mzdy," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.Toto nové pravidlo sa vzťahuje na žiadosti, resp. výkazy podané za október tohto roka a nasledujúce mesiace.Vzhľadom na zhoršujúci sa vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 považuje rezort práce za dôležité pokračovať aj naďalej v poskytovaní finančnej kompenzácie zamestnávateľom a SZČO zasiahnutých mimoriadnou situáciou.„Zamestnávateľom sa tak vytvorí rozhodovací priestor pre udržanie pracovných miest a lepšie plánovanie zdrojov i napriek ďalším očakávaným výkyvom v ekonomike," tvrdí ministerstvo práce.Výdavky na poskytovanie príspevkov na udržanie zamestnanosti by od začiatku pandémie do konca tohto roka mali dosiahnuť 2 miliardy 241 miliónov eur.