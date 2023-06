Príspevky pre desaťtisíce opatrovateľov sa od júla zvýšia o desiatky eur

Nariadenie schválila vláda

Zvýšia sa všetky mesačné príspevky

24.6.2023 (SITA.sk) - Opatrovateľom v produktívnom veku a opatrovateľom, ktorí dostávajú dôchodkovú dávku, sa od začiatku júla tohto roka zvýši príspevok na opatrovanie. Tento príspevok pôjde nahor 65,2 tisíca jeho poberateľom.Príspevok pre poberateľov v produktívnom veku pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím stúpne o viac ako 43 eur eura na 569 eur mesačne. Ide o tohtoročnú sumu čistej minimálnej mzdy.Ak ide o opatrovateľa ako poberateľa dôchodkovej dávky, suma peňažného príspevku na opatrovanie vzrastie na 426,75 eura mesačne, teda na 75 percent príspevku poskytovaného opatrovateľovi v tzv. produktívnom veku.Vyplýva to z nariadenia, ktoré schválila vláda. Od začiatku júla sa zvýši aj sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie, a to o 32 centov na 5,52 eura. Táto sadzba slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu.Peňažný príspevok na opatrovanie štát poskytuje priamo osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie. Jeho výška je stanovená v závislosti od toho, či opatrovateľ poberá, resp. nepoberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok a od počtu opatrovaných fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.Schváleným nariadením sa zvýšia všetky mesačné výšky peňažného príspevku na opatrovanie u opatrovateľov v tzv. produktívnom veku, ako aj u opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku. Zvýšenie príspevkov na opatrovanie a sadzby na hodinu osobnej asistencie si do konca tohto roka zo štátneho rozpočtu vyžiada 15,8 milióna eur a v budúcom roku takmer 40 miliónov eur.