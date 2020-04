Príspevok na stravu v hotovosti je najhoršie riešenie, búria sa zamestnávatelia

Elektronizácia príspevku podľa vzoru Belgicka

Stravovanie v kantíne by sa predražilo

21.4.2020 (Webnoviny.sk) - Približne milión zamestnancov by mohlo mať právo požiadať o príspevok na stravu v hotovosti. Podľa programového vyhlásenia vlády by zamestnávatelia, ktorí prispievajú zamestnancom až 55 % z príspevku na stravu, stratili možnosť rozhodnúť sa pre formu vyplácania príspevku.Vo firme by tak mohli vzniknúť až tri rôzne formy poskytovania benefitu – papierová, elektronická a hotovostná. Toto je podľa zamestnávateľov združených v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR to najhoršie riešenie."Namiesto zjednodušenia pridávame ďalšiu možnosť, ktorá si vyžiada kapacity mzdových účtovníkov, úpravu softvérov, evidenciu preferencií každého zamestnanca vo firme," uvádza AZZZ v tlačovej správe.Podnikatelia by podľa zamestnávateľov museli v rámci účtovných softvérov a evidencie investovať do umožnenia existencie paralelného systému k dnešným stravným lístkom.Riešením byrokratickej záťaže súvisiacej so stravným môže byť podľa AZZZ elektronizácia príspevku na stravovanie po vzore Belgicka.Po novom tak všetky firmy na Slovensku, ktoré v súčasnosti majú nastavené účtovníctvo, evidenciu stravného a interné procesy na jednu formu (stravné lístky – papierové/elektronické), budú musieť zvládnuť minimálne dva paralelné systémy (stravné lístky a stravné v hotovosti)."Zároveň zavedením možnosti zamestnanca vybrať si preferovanú formu bude zamestnávateľ v zmysle zákona povinný akceptovať takúto zmenu aj viackrát počas roka," upozorňujú zamestnávatelia. Viac ako milión zamestnancov, ktorí dnes dostávajú príspevok vo forme stravných lístkov, si podľa AZZZ bude môcť povedať teoreticky aj viackrát za rok, že chce hotovosť, alebo prípadne sa následne vrátiť späť k lístkom.Zmena sa podľa zamestnávateľov môže dotknúť aj podnikov, ktoré zabezpečujú stravovanie zamestnancov vlastným stravovaním – tzv. kantínami. Náklady na kantínu závisia od počtu zamestnancov, ktorí sa v nej stravujú."Dostať príspevok v hotovosti môže byť pre desiatky tisícok zamestnancov zaujímavé, keďže tieto peniaze môžu použiť aj na iné účely ako stravovanie. Ak by sa ale značná časť zamestnancov v podniku rozhodla pre peňažný príspevok, zamestnávateľom by sa výrazne predražilo stravovanie ostatných zamestnancov v kantíne," tvrdí AZZZ.Inšpiráciu zo zahraničia možno nájsť podľa zamestnávateľov v Belgicku, kde od roku 2015 zaviedli povinnú elektronizáciu príspevku na stravovanie. Toto rozhodnutie odporučila belgická Agentúra pre zjednodušenie administratívy po celospoločenskej diskusii v rokoch 2013 a 2014. AZZZ SR sa tiež prikláňa k plnej a povinnej elektronizácii stravného na Slovensku."Odstránila by sa tak administratívna záťaž spojená so spracovaním papierovej formy príspevku a nezaviedla by sa záťaž pridaním ďalšieho paralelného systému, ako by tomu bolo v prípade hotovosti," dodali zamestnávatelia.