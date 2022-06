Príspevok pre odídencov za ubytovanie sa zvýši, vláda opäť schválila aj jeho maximálnu možnú výšku

Príspevok na ubytovanie pre odídencov

Vzor zmluvy ostáva nezmenený

Maximálne výška príspevku

16.6.2022 (Webnoviny.sk) - Vláda vo štvrtok (16. júna) schválila nariadenie o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca. Nariadenie po novom upravuje výšku príspevku za ubytovanie odídenca a taktiež sa ustanovuje nový termín, dokedy si budú môcť všetky oprávnené osoby uplatniť príspevok za ubytovanie odídenca.V novoschválenom nariadeníubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov a. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová v tlačovej správe.V nebytových priestoroch slúžiacich na krátkodobé ubytovanie má byť príspevok vyplácaný vo výške 12 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov a šesť eur za jednu noc pre osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.„Cieľom zmeny pôvodnej právnej úpravy je motivovať poskytovateľov ubytovania k udržaniu ubytovacích kapacít a tiež k rozšíreniu ponuky ubytovania zo strany súkromného aj neziskového sektora. Zároveň zohľadňujeme výdavky ďalších oprávnených osôb súvisiacich s poskytovaním ubytovania,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).Účinnosť nariadenia sa navrhuje dňom vyhlásenia z dôvodu, aby bolo možné kontinuálne pokračovať v poskytovaní už zavedeného príspevku.Oprávnené osoby si budú môcť uplatňovať príspevok za ubytovanie poskytnuté odídencovi najdlhšie do 30. septembra 2022, pričom vzor zmluvy o poskytovaní ubytovania zostáva nezmenený.Doterajšia výška príspevku za ubytovanie bola sedem eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov a 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca vo veku do 15 rokov.Nariadenie taktiež určuje aj maximálnu výšku príspevku, ktorú je možné oprávnenej osobe vyplatiť za poskytovanie ubytovania v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie, podľa počtu obytných miestností príslušnej nehnuteľnosti.Jedna obytná miestnosť - 570 eur (doteraz 500), dve obytné miestnosti - 860 eur (doteraz 750), tri obytné miestnosti - 1 140 eur (doteraz 1000), štyri a viac miestností - 1 430 eur (doteraz 1200).Dôležitým aspektom z pohľadu rezortu vnútra je vytvoriť priestor pre začleňovanie odídencov do spoločnosti a ich samostatnú existenciu v komunitách, kde žijú.