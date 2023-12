Príspevok pre RTVS bude vo výške minimálne 0,12 percenta hrubého domáceho produktu

4.12.2023 (SITA.sk) - Príspevok pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) bude vo výške minimálne 0,12 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, ktorý na pondelkovom rokovaní schválila vláda. Návrh zákona, ktorý predložilo ministerstvo financií, túto zmenu zdôvodňuje potrebou ozdravovania verejných financií. Vláda tiež schválila, že predmetný návrh zákona bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní.Nové financovanie RTVS založené na poskytovaní automatického príspevku zo štátneho rozpočtu začiatkom leta schválil parlament a podpísala ho prezidentka Zuzana Čaputová . Odvíja sa od vyprodukovaného HDP a nemal by závisieť od politických tlakov ani vyjednávaní. Nárokovateľný príspevok by malo každoročne poskytovať ministerstvo financií Jeho výška bola pôvodne stanovená na 0,17 percenta HDP v bežných cenách za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa nárokovateľný príspevok poskytuje. Príspevok by RTVS mala dostávať do konca januára príslušného kalendárneho roka a je určený na úhradu nákladov a výdavkov na zaistenie hlavnej činnosti verejnoprávneho vysielateľa v danom roku, prípadne nasledujúcich rokoch.