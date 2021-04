Príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie sa môže jednorazovo zvýšiť až o 630 eur

Rozhodnutie sa vydávať nebude

Príspevok môže zlepšiť sociálnu situáciu

18.4.2021 (Webnoviny.sk) - Do zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách sa má doplniť nové prechodné ustanovenie, ktorým sa príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie v septembri jednorazovo zvýši o 630 eur.V novele predmetného zákona to navrhuje skupina koaličných poslancov. Jednorazové zvýšenie príspevku podľa návrhu prizná a vyplatí Sociálna poisťovňa alebo ďalší platiteľ dôchodku.O zvýšení jednorazového príspevku sa nebude vydávať rozhodnutie. Suma bude oprávnenej osobe vyplatená do 30. septembra. Parlament sa bude navrhovanou právnou úpravou zaoberať na schôdzi, ktorá sa začína 4. mája.„Pri príležitosti 75. výročia skončenia druhej svetovej vojny, ktoré sme si pripomenuli v roku 2020, sa považuje za významné oceniť osoby, ktoré sa ako príslušníci československej armády na Slovensku či v zahraničí, ako príslušníci spojeneckej armády a ako partizáni priamo ‚so zbraňou v ruke‘ alebo ako pomocníci partizánov zúčastnili na vojenských operáciách počas druhej svetovej vojny,“ píšu predkladatelia v dôvodovej správe.Dodávajú, že tieto osoby v boji za slobodu a demokraciu riskovali svoj život ako aj životy svojich rodinných príslušníkov.Cieľom jednorazového zvýšenia príspevku je podľa predkladateľov jednak ocenenie účasti v národnom boji za oslobodenie ako aj zlepšenie sociálnej situácie priamych účastníkov odboja. Poukázali na to, že k decembru 2020 eviduje Sociálna poisťovňa a ďalší platitelia dôchodkov spolu 395 účastníkov národného boja za oslobodenie.