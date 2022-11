Príspevok za ubytovanie Ukrajincov sa upraví, Doležalovo ministerstvo chce zohľadniť zvýšené ceny elektriny a plynu

Príspevok

Cieľom nariadenia vlády je zabezpečiť naďalej ochranu života a ľudskej dôstojnosti osôb utekajúcich pred vojnovým konfliktom na územie Slovenska, ktorým poskytujú ubytovanie fyzické alebo právnické osoby v ubytovacom zariadení podľa zákona o živnostenskom podnikaní. Nariadenie má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.





30.11.2022 (Webnoviny.sk) -za poskytnutie ubytovania odídencom z Ukrajiny bude upravený vo výške nákladov za lôžko o zvýšený koeficient ako kompenzáciu časti nákladov. Má tak aspoň čiastočne zohľadňovať zvýšené jednotkové ceny elektrickej energie a plynu vo vykurovacej sezóne počas účinnosti nariadenia.Podľa zmeny nariadenia, ktorú v stredu schválila vláda,za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine bude vo výške vykázaných nákladov za lôžko zvýšenej koeficientom 1,1. Maximálne bude vo výškeMinister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nom. Sme rodina) informoval, že ide už o tretiu fázu poskytovania príspevku za ubytovanie odídencov.sme valorizovali o zvýšené náklady na energie a upravili sme aj ustanovenie o preplácaní skutočných nákladov. Takže preplácame až do výšky skutočných nákladov v roku 2021, valorizovaných o energetický príplatok,“ povedal po rokovaní vlády šéf rezortu.Nariadenie vlády zároveň umožňuje osobám poskytujúcim ubytovanie odídencom od 1. júla do 30. septembra 2022 požiadať o preplatenie oprávnených nákladov, ak nepožiadali o preplatenie príspevku podľa predpisu účinného v čase poskytnutia ubytovania odídencovi.za ubytovanie bude v tomto prípade vo výške vykázaných nákladov za lôžko, a to maximálneMinisterstvo dopravy v prvej fáze pomoci vyplatilo ubytovacím zariadeniam príspevky za ubytovanie Ukrajincov v objeme zhruba 5 miliónov eur a v druhej fáze od júla do septembra tohto roka vyše 11 miliónov eur.„Tieto príspevky poberá okolo päťsto subjektov,“ priblížil Doležal s tým, že v tretej fáze by to malo byť podobné ako v druhej fáze.