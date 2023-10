Prístupové rokovania o členstve Ukrajiny v Európskej únii vraj môžu dostať zelenú v dohľadnom čase

Najprv vydajú správu o pokroku

Normy musia byť splnené

4.10.2023 (SITA.sk) - Európska únia sa pripravuje na začatie rozhovorov s Ukrajinou o jej členstve, pričom formálne oznámenie sa očakáva už v decembri. Referuje o tom web Politico.Ukrajina požiadala o členstvo v Únii necelý týždeň po tom, ako Rusko napadlo Ukrajinu, a lídri EÚ prijali Ukrajinu ako kandidáta na vstup.Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vtedy povedala, že ide o historický moment.Teraz zdroje z prostredia EÚ pre Politico povedali, že lídri sa pripravujú dať Kyjivu „zelenú“ na začatie formálnych rozhovorov o vstupe do bloku.EÚ najprv vydá správu o pokroku a potom bude nasledovať „politické úsilie, ktoré bude príliš veľké na to, aby mu jednotlivé členské štáty odolali“, uviedol jeden zo zdrojov.„Pracovným predpokladom je, že do decembra Európska rada rozhodne o začiatku rokovaní,“ dodali zdroje.Kandidáti do EÚ musia spĺňať normy týkajúce sa stavu ich hospodárstva a politickej sféry vrátane záväzku dodržiavať zásady právneho štátu a iné demokratické princípy.