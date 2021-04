Prístupové rokovania o vstupe Srbska do EÚ by mali pokračovať, Brocková vyzdvihla vzájomné vzťahy

Srbsko by chcelo intenzívnejšiu spoluprácu

Brocková navštívi aj centrum slovenskej menšiny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko sa zasadzuje za čo najskoršie pokračovanie prístupových rokovaní o vstupe Srbska do Európskej únie (EÚ). Na návšteve Srbska to povedala štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie. Brocková v pondelok rokovala so štátnym tajomníkom srbského ministerstva zahraničných vecí Nemanjom Starovićom. Prijatá bola aj ministrom zahraničných vecí Srbska Nikolom Selakovićom.Stretnutia boli zamerané na zhodnotenie bilaterálnej spolupráce a aktuálnych otázok súvisiacich s prístupovým procesom Srbska do EÚ. Hlavnou témou rokovania so srbskou ministerkou hospodárstva Andjelkou Atanasković bola príprava 10. zasadnutia Medzivládnej zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu, ktorá by sa mohla konať na jeseň v Bratislave.„S partnerkou sme si zadefinovali možné konkrétne oblasti spoločného záujmu, ako je spolupráca v oblasti dopravnej infraštruktúry, energetike, potravinárstve, digitalizácii či zelenej ekonomike,“ povedala Brocková. Štátna tajomníčka verí, že sa dobré vzťahy medzi Slovenskom a Srbskom premietnu do intenzívnejšej ekonomickej spolupráce.Počas prvého dňa v Srbsku navštívila aj Vedecko-technologický park, ktorý poskytuje zázemie viac ako 70 rýchlo rastúcim technologickým spoločnostiam. S jeho riaditeľkou Gordanou Danilović Grković diskutovali o možnostiach spolupráce v oblasti digitalizácie a posilnenia spolupráce srbských a slovenských inovačných a start-up podnikov a spolupráce medzi fakultami.Záverečným bodom prvého dňa návštevy bola návšteva Inšpektorátu práce, kde SR v rámci twinningového projektu Európskej únie v konzorciu s ČR napomáha budovanie odborných kapacít Inšpektorátu práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.V utorok 27. apríla pracovná cesta štátnej tajomníčky pokračuje návštevou centier slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, počas ktorej absolvuje rokovanie s predsedníčkou Národnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuškou Lakatoš a predsedom Matice Slovenskej v Srbsku Jánom Brtkom.