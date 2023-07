Prítomnosť Rusov v Záporožskej jadrovej elektrárni sa zvyšuje, ich činnosť nepripomína plánovanú sabotáž

Zvýšená aktivita Rusov

Činy Rusov nepripomínajú sabotáž

6.7.2023 (SITA.sk) - Ruská armáda naďalej zvyšuje svoju prítomnosť v Záporožskej jadrovej elektrárni a opevňuje sa, akoby sa pripravovala na boj. Ako referuje web Ukrajinská pravda, pre portál Suspiľne to pod podmienkou anonymity povedal jeden zo zamestnancov okupovanej elektrárne, ktorý v nej stále pracuje.„Na strechách budov, po obvode elektrárne, sú zriadené palebné pozície. Ich práce na opevňovaní stále pokračujú a zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by odtiaľ odchádzali,“ povedal zamestnanec.Tvrdí, že predtým neboli Rusi takí aktívni a spočiatku len kopali zákopy, no teraz viac používajú techniku a vyzerá to tak, že sa pripravujú na boj.„Ale možno je to spôsobené aj tým, že nemajú čo robiť. Môžu síce organizovať sabotáže, nikto ich nemôže zastaviť... Ale nevyzerá to na prípravu na sabotáž, pretože sú opevnení ako na boje,“ podotkol zamestnanec elektrárne.Podľa neho sa však správanie Rusov v komplexe nezmenilo. „Sú v elektrárni, bývajú v technických priestoroch, skladujú tu veľa zbraní, výstroj sa niekedy objaví a potom sa stratí... Je tu mnoho nákladných áut, ale čo je v nich, to nie je známe,“ skonštatoval pracovník Záporožskej jadrovej elektrárne.