Prívalové dažde spôsobujú na východe Slovenska vážne škody, Kollár aj Mikulec chcú obciam finančne pomôcť

21.6.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda NR SR Boris Kollár v sobotu 20. júna ráno odcestoval do obce Pichne na východnom Slovensku, v ktorej od včerajška prívalové dažde spôsobujú vážne škody na majetku obce a jej obyvateľov. Spolu s ministrom vnútra SR Romanom Mikulcom sa dohodli, že finančne prispejú a pomôžu obyvateľom Pichne zvládnuť majetkové škody spôsobené povodňovou vlnou.„S pánom ministrom Mikulcom sme už dnes odovzdali pánovi starostovi obce Pichne náš osobný finančný dar v takej výške, o akú pán starosta žiadal. Je určený najmä pre tých obyvateľov, ktorí sú najviac postihnutí a nemajú poistený majetok, tak aby mohli okamžite riešiť svoju situáciu,“ uviedol pri príchode do obce predseda NR SR Boris Kollár.Využiť na pomoc postihnutej obci by sa podľa jeho slov mal aj Fond vzájomnej pomoci zriadený na úrade vlády.„V pondelok na koaličnej rade budem informovať priamo pána premiéra, aby sme našli finančné prostriedky na renováciu zničeného majetku obce a jej obyvateľov. Bude to záležať aj na koaličných partneroch z akého zdroja alebo fondu sa nájdu potrebné peniaze na pomoc,“ dodal predseda parlamentu.Na finančnej pomoci obci by sa mal podieľať aj Prešovský samosprávny kraj . Priamo na mieste to dnes potvrdil podpredseda PSK a predseda parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jozef Lukáč „Čo sa týka opravy obecných hlavných ciest, tak pán vicežupan J. Lukáč potvrdil, že bude vedieť zrealizovať ich opravu. Samozrejme, budeme hľadať spôsob aj na opravu ostatných komunikácií,“ reagoval na spôsobené škody predseda parlamentu.Predseda B. Kollár sa osobne v obci Pichne pýtal obyvateľov, v akom stave majú po povodni svoj majetok. Spolu so starostom si prešli celú obec, aby sa predseda parlamentu oboznámil s aktuálnym stavom. Zároveň sa priamo u obyvateľov uisťoval či majú zničený majetok aj poistený a akým spôsobom by im mohol v tejto situácii pomôcť.Keďže ešte v sobotu dopoludnia postihla obec Pichne druhá prívalová vlna, sanačné práce sa museli na určitý čas zastaviť a prerušiť pokiaľ voda opäť neopadne.Z obce Pichne sa predseda parlamentu spolu s ministrom vnútra Romanom Mikulcom presunuli do priľahlej obce Zubné, kde povodňová vlna spôsobená prívalovými dažďami strhla most. Od zvyšku obce a bez prístupovej cesty tak ostali odtrhnuté miestne drevospracujúce firmy.Keďže obnova zničeného mosta je kľúčová pre fungovanie týchto firiem a zamestnanosť v okrese, bola obci Zubné opäť prisľúbená pomoc s nápravou škôd aj zo strany samosprávneho kraja, keďže financiami na výstavbu nového mosta obec nedisponuje.Predseda parlamentu Boris Kollár na mieste uistil pani starostku obce, že bude čo najskôr kontaktovať ministra dopravy Andreja Doležala , aby sa vzniknutou situáciou zaoberal a pomohol tak obyvateľom Zubného.