Privara zareagoval na výzvu na odstúpenie, skupinu Transparentná Cyklistika nepozná

Demokraticky zvolený prezident

Ani jedno podanie sa nepotvrdilo

Kritici sa cítia ponižovaní

15.1.2020 (Webnoviny.sk) - Členovia skupiny s názvom Transparentná Cyklistika vyzvali Petra Privaru na okamžité odstúpenie z funkcie prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky (SZC). Podľa ich oficiálneho vyjadrenia sú dôvodom priestupky a hrubé porušenia pravidiel SZC a Zákona o športe, za ktoré je on zodpovedný. Navyše, nevylučujú ani možnosť, že mohlo dôjsť k zneužitiu verejných prostriedkov pri výstavbe Národného cyklistického centra, keďže Privara opakovane odmietol vydať potrebné doklady."Som demokraticky zvoleným prezidentom SZC. Na volebnej konferencii som v roku 2018 získal 77 hlasov. Dvaja z celkovo piatich protikandidátov (traja sa vzdali v prospech pána Zollera) získali dokopy 13 hlasov. Je to dostatočne silný mandát a zo svojej funkcie určite neodstúpim a nesklamem dôveru ľudí, ktorí ma podporujú a veria mojej práci a ľudí, ktorí pracujú v štruktúrach zväzu," uviedol Peter Privara vo svojej reakcii aj pre agentúru SITA.Privara ďalej tvrdí, že mu zoskupenie Transparentná cyklistika nič nehovorí. "Polovica vymenovaných osôb nie je členom SZC už niekoľko rokov. Ostatní menovaní nevykonávajú pre SZC žiadnu činnosť. Sú medzi nimi aj neúspešní kandidáti na post prezidenta SZC v roku 2018, konkrétne pani Fiamová a pán Zoller," dôvodí Privara.Šéf SZC uvádza odpovede na šesť základných problémov, ktoré mu členovia Transparentnej cyklistiky vyčítajú. Napríklad na obvinenie z "Hrubého porušenia Zákona o športe - Neposkytnutie dokladov ku kontrole od obchodnej spoločnosti Slovenský zväz cyklistiky s. r. o.", Privara zareagoval takto: "Pani Fiamová a pán Dvorščík podali niekoľko sťažností na SZC ako kriminálna polícia, vládny audit, daňový úrad, inšpektorát práce, generálna prokuratúra, ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu atď. Všetky kontroly dopadli pre SZC pozitívne a ani jedno z podaní sa nepotvrdilo. Myslím si, že týmto svojim konaním im išlo o paralyzovanie činnosti SZC. Všetky tieto nezmyselné obvinenia boli už vysvetlené na Konferenciách SZC 2018 a 2019. Taktiež bola neúspešná aj snaha pána Dvorščíka na ministerstve, ako vtedajšieho kontrolóra SZC, o pozastavenie finančných prostriedkov pre SZC."Privara odpovedal aj na bod číslo 4, ktorým bolo "Zavádzanie odbornej a širokej verejnosti v spore SZC vs. UCI medzinárodný rozhodca po vynesení rozsudku Arbitrážnou radou UCI. "SZC nevydal pánovi Dvorščíkovi licenciu pre rok 2019, čo bola procesná chyba, ktorú sme na podnet UCI napravili. Pravdou je, že UCI stoplo rozhodovanie pánovi Dvorščíkovi na významných medzinárodných podujatiach. Pán Dvorščík podvádzal, keď rozhodoval v zahraničí bez súhlasu SZC, čo je proti pravidlám UCI," napísal Privara.Celkovo šestnásť členov, ktorí sa aktívne zapájajú do činnosti a aktivít skupiny Transparentná cyklistika uviedlo, že kritici súčasného riadenia SZC sú z pozície moci prezidenta SZC účelovo ponižovaní, obviňovaní, šikanovaní a mediálne prenasledovaní. "Rád by som si prečítal jednu moju kritiku v médiách alebo na sociálnych sieťach na tieto osoby. Práve naopak, založili skupinu na facebooku pod názvom Nezávislý svetový zväz cyklistiky, kde celé SZC kritizujú a ohovárajú. Pán Dvorščík si dokonca založil svoj web, kde okrem iného zneužíva skratku SZC," odpovedal prezident SZC.V šiestich príkladoch, uvedených v oficiálnom stanovisku Transparentnej Cyklistiky, figurujú aj neplnenie uznesení Výkonného výboru SZC, nerešpektovanie odporúčaní kontrolóra a kontrolnej komisie SZC či nevyplatenie odmien organizátorom majstrovstiev Slovenskej a Českej republiky 2019 v Trnave. "Sekretariát plní všetky uznesenia Výkonného výboru SZC, čo môžu potvrdiť aj jeho členovia. Odmeny sa vyplácajú na základe dohody za dobre vykonanú prácu. Financie pre Národné cyklistické centrum boli schválené vládou SR pre SZC o. z.. Spoločnosť NCC s. r. o. bude spravovať areál po dokončení výstavby cca o 3-4 roky," doplnil Privara vo svojom stanovisku aj pre SITA.