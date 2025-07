Private equity fondy menia budúcnosť rodinného podnikania

Viac než len kapitál

21.7.2025 (SITA.sk) -Práve tu zohrávajú private equity fondy čoraz dôležitejšiu rolu. Keď sa mení generácia, mení sa aj prístup k rastu. Private equity investície sú tak čoraz častejšou odpoveďou na to, ako udržať podniky v kondícii.Ich význam v transformácii podnikateľského prostredia v našom regióne neustále rastie – a to nielen z pohľadu financovania, ale najmä stratégie a rozvoja. Fondy kvalifikovaných investorov totiž do firiem nevstupujú ako pasívni investori. Ich pridaná hodnota spočíva v tom, že vedia priniesť expertízu, pomôcť s rozvojom infraštruktúry, podporiť digitálnu transformáciu či pripraviť firmu na expanziu do zahraničia.Jedným z lídrov tohto prístupu je fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS, ktorý aktívne investuje do spoločností s vysokým rastovým potenciálom. Jeho objem aktív k 31. marcu 2025 dosiahol 5,64 miliardy eur – a len v prvom kvartáli tohto roka získal fond prostredníctvom primárneho úpisu nových investičných akcií viac ako 604 miliónov eur. To svedčí o dôvere investorov aj o kvalite investičných projektov.Aj keď private equity investície prinášajú zaujímavý výnosový potenciál, sú spojené so špecifickými rizikami. Fondy kvalifikovaných investorov štandardne vyžadujú dlhší investičný horizont a predpokladajú, že bonitný a skúsený investor rozumie ich štruktúre, stratégiám a možnostiam výstupu. Výnimočnosť fondu J&T ARCH INVESTMENTS však spočíva v tom, že na rozdiel od mnohých podobných fondov poskytuje vyššiu mieru likvidity – jeho investičné akcie sú obchodované na Burze cenných papierov Praha, čo umožňuje investorom flexibilnejší prístup k prostriedkom. Hoci vďaka obchodovaniu na burze ponúka vyššiu likviditu, nejde o riešenie vhodné pre každého. Private equity prináša nielen vyšší výnosový potenciál, ale aj primeranú mieru rizika, preto je dôležité, aby sa investori oboznámili so štatútom fondu, ktorý im umožní posúdiť, či fond zodpovedá ich profilu a investičným cieľom."Private equity investovanie nie je len o prístupe ku kapitálu, ale najmä o kvalite rozhodnutí. V rámci fondu kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS sa zameriavame na investície do spoločností, ktoré majú jasne definovanú stratégiu a ambíciu vytvárať dlhodobú hodnotu. Takto prepájame kapitál našich investorov s fondmi, ktoré formujú budúcnosť podnikania – od energetiky cez IT, development až po infraštruktúru," hovorí, členka investičného výboru fondu a riaditeľka J&T BANKY na Slovensku. Zároveň zdôrazňuje, že: "Fond J&T ARCH INVESTMENTS je dôkazom toho, že aj slovenskí a českí investori majú prístup k exkluzívnym príležitostiam, ktoré boli ešte donedávna výsadou globálnych hráčov."Pre investorov je zapojenie sa do private equity fondov možnosťou, ako nielen zhodnocovať kapitál, ale podieľať sa na reálnych zmenách v ekonomike.Private equity sa tak ukazuje ako udržateľná cesta nielen pre firmy, ale aj pre investorov, ktorí hľadajú viac než len výnos. Hľadajú zmysluplný vplyv, partnerstvo a dlhodobú stabilitu, ako je to v prípade J&T ARCH INVESTMENTS.Investovanie do private equity preto nie je len o číslach. Je to o vízii. A vízia má dnes na trhu cenu, ktorá presahuje zisk. Viac sa dozviete na www.jtarchinvestments.sk Informačný servis