Prívrženci nacistu Hessa odvolali zhromaždenie v Berlíne kvôli účasti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 18. augusta (TASR) - Organizátori každoročného zhromaždenia neonacistov na počesť zástupcu a pravej ruky nacistického vodcu Adolfa Hitlera, Rudolfa Hessa, svoju pôvodnú sobotňajšiu akciu v nemeckej metropole Berlín zrušili. Informovala o tom miestna polícia.Avšak organizátori oznámili, že teraz sa vyberú do východnej berlínskej štvrte Friedrichshain, známej nočným životom a alternatívnou scénou, kde usporiadajú druhú, narýchlo zorganizovanú demonštráciu.V čase medzi oboma neonacistickými demonštráciami potvrdilo svoju účasť celkovo 500 ľudí, ale na prvom pochode so začiatkom v berlínskej štvrti Spandau bolo prítomných len asi 50 osôb. Na nízku účasť poukázala v správe tlačová agentúra DPA.Aj polícia musela presunúť pozornosť na štvrť Friedrichshain, pričom po celom Berlíne bolo rozmiestnených približne 2300 policajtov. Ich úlohou je zabrániť prepuknutiu násilností. V Berlíne sa totiž v sobotu prvýkrát konajú i protesty proti spomínanému každoročnému zhromaždeniu neonacistov.Pôvodné neonacistické zhromaždenie si malo pripomenúť 31. výročie samovraždy Hessa, Hitlerovho zástupcu, ktorého zadržiavali v berlínskej väznici. Hessa zatkli počas jeho dramatického sólového činu, keď v roku 1941 letel z nacistického Nemecka do Škótska, kde chcel vyrokovať koniec druhej svetovej vojny.Niektorí protidemonštranti už skôr oznámili, že majú v pláne zablokovať trasu neonacistov z centrálnej železničnej stanice vo štvrti Spandau na ulicu Wilhelmstrasse. Tam sa nachádzala väznica Spojencov pre vojnových zločincov a určitý čas v nej bol umiestnený aj Hitlerov zástupca Hess.Oslavovanie Hessa slovom či obrazom zakazuje nemecký zákon. Napriek každoročne opakovaným výzvam na zakázanie tohto neonacistického zhromaždenia ho obvykle úrady povolia a odvolávajú sa pritom na základné právo slobodne sa zhromažďovať, platné v Nemecku.