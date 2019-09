Pro-Danubia hodnotí návrh zákona o vnútrozemskej plavbe pozitívne

Ilustračná snímka Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 28. septembra (TASR) – Návrh zákona o vnútrozemskej plavbe, ktorý v piatok schválila vláda, je veľmi pozitívnym posunom v zámere rozšíriť verejnú osobnú dopravu aj na vodné cesty. Pre TASR to uviedol predseda Združenia obcí pre miestnu dopravu po Dunaji – Pro-Danubia Gabriel Mészáros. Krok vlády vníma aj ako posun pre pripravený projekt združenia – Dunajbus.ozrejmil Mészáros.dodal. Upozornil ďalej, že zákon neurčuje konkrétneho prepravcu, ale stanovuje, že pri schválenom projekte vodnej osobnej dopravy vyhlási štát verejné obstarávanie na prevádzkovateľa, u víťaza si bude rezort objednávať výkony.Práve projekt Dunajbus, ktorý rozvíja zámer zriadiť pravidelnú vodnú osobnú dopravu po Dunaji do Bratislavy, označil minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) za najlepšie pripravený. Projekt ráta s vybudovaním šiestich nových prístavísk, a to Kyselica, Vojka, Eurovea, Aucafé, River Park, Devín, ktoré by doplnili tri existujúce - Šamorín, Hamuliakovo a Čunovo. Prepravu by malo zabezpečovať šesť plavidiel na ekologický pohon. Plánovaná je aj výstavba dvoch parkovísk pri prístavisku v Šamoríne v Hamuliakove, taktiež zabezpečenie vlnolamov i zázemia pre náhradné siedme plavidlo.upozornil Érsek. Návrh zákona, ktorý vláda schválila, však dáva právny rámec na zavedenie verejnej lodnej dopravy a jej spolufinancovanie z verejných zdrojov,“ dodal.Pre projekt Dunajbus sa v súčasnosti finalizuje štúdia realizovateľnosti, podľa Mészárosa by mala byť hotová do konca októbra. Rovnako projekt posudzuje Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií (MF) SR.