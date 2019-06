Pro-Hokej podpísal zmluvy s Tipsportom a RTVS na ďalšie tri sezóny

Na snímke zľava vedúci Sekcie športu RTVS Matej Hanko, riaditeľ spoločnosti Pro-hokej Richard Lintner a generálny riaditeľ spoločnosti Tipsport SK Martin Tabák si pripíjajú počas tlačovej konferencie hokejovej Tipsport ligy v Bratislave 18. júna 2019. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 18. júna (TASR) - Strategickými partnermi najvyššej slovenskej hokejovej súťaže budú aj v nasledujúcich troch sezónach spoločnosť Tipsport SK a Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). Na spoločnej tlačovej besede všetkých troch strán to oznámil riaditeľ Pro-Hokeja Richard Lintner.uviedol v utorok Lintner.Nové zmluvy prinesú do súťaže viac financií. Lintner nechcel špecifikovať, aký bude presný rozpočet, no podľa jeho slov sa finančné plnenie od generálneho partnera Tipsport SK v porovnaní s rokom 2015 viac ako zdvojnásobí.pokračoval Lintner.uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Tipsport SK Martin Tabák.Obnovená spolupráca potešila aj šéfa Sekcie športu RTVS Mateja Hajka.povedal.