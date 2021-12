Problémy vo vylúčených komunitách treba podľa Ledeckého riešiť komplexne. Remišová sa mýli, tvrdí

SaS

21.12.2021 (Webnoviny.sk) - Problémy vo vylúčených komunitách sa musia riešiť komplexne, pretože zamestnanie, bývanie a vzdelávanie medzi sebou úzko súvisia. Konštatoval to predseda Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci Vladimír Ledecký () vo svojom stanovisku, ktoré poskytol hovorca koaličnej strany Sloboda a Solidarita () Ondrej Šprlák.Strana uviedla, že Európska komisia (EK) opakovane kritizuje Slovensko za prístup v riešení rómskej otázky. Podľa komisie je balík peňazí z eurofondov, ktorý navrhuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) na nové programové obdobie 2021 – 2027, nízky.Odporučila ho minimálne trojnásobne zvýšiť na 1,5 miliardy eur. Tento návrh však podľaministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) odmieta.Ledecký považuje vyjadrenia Remišovej k riešeniu rómskej problematiky za sklamanie. Za nekompetentné a v rozpore s Programovým vyhlásením vlády označil tvrdenie, že sa nesmie uprednostniť problém rómskej otázky na úkor problémov v zdravotníctve či doprave.„Ak si pani ministerka myslí, že postavením bytovky v rómskej osade je problém vyriešený, mýli sa. Problémy vo vylúčených komunitách musíme riešiť komplexne. Zamestnanie, bývanie a vzdelávanie úzko medzi sebou súvisia, preto problém musíme riešiť spoločne. Ak priority štátu na najbližších sedem rokov nastavíme nesprávne, problémy v rómskych osadách budú pokračovať,“ uviedol.Zároveň poukázal na nečinnosť predchádzajúcich vlád, ktoré desaťročia nehýbali s problémom v rómskych komunitách. Vníma, že namiesto riešenia sa tento problém tlačí ďalej napriek tomu, že teraz má Slovensko v rukách silný nástroj, ktorý regiónom môže výrazne pomôcť.Predseda parlamentného výboru tiež upozornil na presun kompetencií do regiónov v prípade čerpania eurofondov určených na regionálny rozvoj.„Čerpanie európskych fondov bol vždy tŕň v päte, skôr ako príležitosť problémy riešiť. Staré schémy boli nefunkčné, preto som ešte ako štátny tajomník presadzoval decentralizovať čerpanie EÚ fondov do regiónov. V regiónoch sa vytvorili partnerstvá zložené z ľudí zo samospráv, krajov, neziskového a akademického sektora, podnikateľov a socioekonomických partnerov, ktorí vypracovali vlastné stratégie čerpania na najbližších sedem rokov,“ priblížil a doplnil, že to, koľko peňazí cez túto schému pôjde záleží na Remišovej.Podľa neho ide o osvedčený nástroj v celej Európskej únii ako rýchlo a efektívne čerpať zdroje na regionálny rozvoj.