Proces s bývalou sudkyňou Najvyššieho súdu bude bližšie k verdiktu. Prokurátor ju viní z úplatkov a korupcie

Obžalovaná je aj ďalšia sudkyňa, obe vyhlásili nevinu

Obžaloba hovorí o úplatku 30-tisíc eur v kauze Technopol servis

6.7.2025 (SITA.sk) - Súdny proces s bývalou podpredsedníčkou Najvyššieho súdu SR Jarmilou U. by mal na Špecializovanom trestnom súde pokračovať v stredu 9. júla. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu s tým, že vo veci sú vytýčené termíny aj na 10. júla a 5. a 6. augusta.Súdny proces vo veci sa začal na banskobystrickom pracovisku Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) ešte v septembri 2023, pričom Jarmila U. bola obžalovaná spolu s bratislavskou sudkyňou Otíliou Dolákovou . Obidve obžalované vtedy vyhlásili, že sú nevinné. Súdna rada SR následne na neverejnom zasadnutí v máji 2024 na základe novelizácie trestných kódexov hlasmi štrnástich prítomných členov vyslovila nesúhlas s trestným stíhaním oboch sudkýň pre trestný čin ohýbania práva.Jarmilu U. však prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry obžaloval aj z trestného činu podplácania a prečinu nepriamej korupcie. V prípade Dolákovej je zastavenie trestného stíhania už právoplatné.Bývalá sudkyňa NS SR sa podľa obžaloby v roku 2018 stretla so sudcom V. S., ktorého za úplatok 30-tisíc eur žiadala, aby ovplyvnil pojednávanie vo veci firmy Technopol servis. Rovnako údajne počas svojho pôsobenia poskytla aj úplatok 5 000 eur sprostredkovane cez V. S. bratislavskej sudkyni, aby v krátkom čase vytýčila v istej veci termín a rozhodla v prospech žalobcu.Obhajca obžalovanej Jarmily U. v septembri 2023 na súde uviedol, že obžalobu považujú za nedôvodnú, lebo činy sú neustálené v čase a mieste, kde sa mali odohrať. Obhajca hovoril aj o porušení práva na obhajobu, lebo v obžalobe nie je osoba, ktorá mala byť spolupáchateľom, menovaná celým menom, ale len iniciálami V. S. Celá obžaloba, ktorá má 114 strán, je podľa neho len kompilát z výsluchov svedka – sudcu Vladimíra Sklenku , „ale z toho nevyplýva nič iné ako klamstvo“.Jarmilu U. obvinila polícia v rámci akcie Víchrica v októbri 2020. Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry vtedy zadržali a obvinili aj právnika Zoroslava Kollára alebo exšéfa Okresného súdu Bratislava III Davida Lindtnera