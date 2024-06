Proces s bývalým riaditeľom SIS Pčolinským má začať vo štvrtok, predmetom obžaloby je zločin prijímania úplatku

Zrušené termíny

Opätovná obžaloba

Procesné pochybenia

16.6.2024 (SITA.sk) - Proces s bývalým riaditeľom Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírom Pčolinským by sa na pracovisku Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici mal začať vo štvrtok 20. júna. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu s tým, že vo veci je vytýčených celkovo osem termínov hlavného pojednávania až do septembra.Pôvodne mal pritom proces začať už koncom mája, dva termíny pojednávania však súd nakoniec zrušil. Dôvodom bola sťažnosť, ktorú Pčolinský podal proti uzneseniu sudcu o prijatí obžaloby o ktorej musel rozhodnúť Najvyšší súd SR Predmetom obžaloby voči Pčolinskému je zločin prijímania úplatku, zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a prečin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti.Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry ešte v októbri 2023 opätovne podal obžalobu na bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského.„Prokurátor na obvineného V. P. podal obžalobu na Špecializovaný trestný súd za skutok týkajúci sa prijatia úplatku od Z. K.,“ informovala vtedy prokuratúra. Právnik a podnikateľ Zoroslav Kollár pritom v rámci uzavretej dohody o vine a treste priznal, že v auguste 2020 poskytol úplatok, aby zabezpečil, že nebude predmetom rozpracovania Slovenskou informačnou službou.Odovzdanie finančnej čiastky 40-tisíc eur sprostredkoval bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó . Bývalý riaditeľ SIS Pčolinský však prijatie úplatku odmieta.Úrad špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského už v máji 2022. Súd však následne obžalobu prokurátorovi vrátil pre zistené procesné pochybenia.Námestník generálneho prokurátora SR Jozef Kandera ešte predtým v auguste 2021 zrušil uznesenia vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zo dňa 11. marca a 13. apríla 2021, ktorými vzniesol obvinenie voči Pčolinskému pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa, zločin prijímania úplatku, prečin ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti a prečin podplácania. Kandera zastupoval generálneho prokurátora Maroša Žilinku , ktorý z dôvodu zachovania nestrannosti vo veci nekonal.