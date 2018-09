Proces s Gejzom K., ktorý mal zastreliť svojho známeho, odročili

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) – Senát Okresného súdu Bratislava IV odročil v stredu hlavné pojednávanie s dôchodcom Gejzom K., ktorý mal koncom januára tohto roku zastreliť svojho známeho, 75-ročného muža, a to na druhú polovicu októbra.Proces sa začal na nižšom bratislavskom súde po prvý raz práve v stredu. Vypovedali obžalovaný a vdova po obeti. Na odročenom termíne by mali vypovedať znalci a svedkovia. TASR to potvrdil obhajca obžalovaného Alexander Filo.Obžalovaný mal podľa doterajšieho vyšetrovania vo štvrtok 25.1. v čase medzi 19.00 a 20.20 h na schodisku vedúcom do suterénu bytového domu spôsobiť 75-ročnému mužovi tri strelné zranenia, ktorým na mieste podľahol.