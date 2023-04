Proces s Mariánom Magátom stíhaným pre extrémizmus a popieranie holokaustu by mal trvať minimálne do leta

Knižná publikácia "Židokracia"

9.4.2023 (SITA.sk) - Proces s Mariánom Magátom , ktorý je obžalovaný pre rozsiahlu a dlhodobo páchanú závažnú extrémistickú trestnú činnosť, by na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku mal trvať minimálne do konca júna.Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, podľa ktorého je vo veci vytýčených ešte desať termínov pojednávania. Najbližšie by sa malo uskutočniť v stredu 12. apríla, posledné je naplánované na 28. júna. Proces s Mariánom Magátom začal na súde koncom februára, pričom obžalovaný svoju vinu poprel.Úrad špeciálnej prokuratúry ešte v decembri minulého roku informoval, že extrémistická trestná činnosť Mariána Magáta súvisí aj s knižnou publikáciou, ktorá bola vydaná a publikovaná pod názvom "Židokracia", ako aj s jej rozširovaním. Národná kriminálna agentúra zadržala a obvinila Mariána Magáta v januári 2022. Následne bol vzatý do väzby.Obžaloba na obvineného bola podľa Úradu špeciálnej prokuratúry podaná pre pokračujúci zločin rozširovania extrémistického materiálu, pokračujúci zločin výroby extrémistického materiálu, pokračujúci prečin popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti, pokračujúci prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia, zločin založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, a pre prečin prechovávania extrémistického materiálu. V prípade uznania viny hrozí Mariánovi Magátovi trest odňatia slobody až na osem rokov.Marián Magát je zakladateľom skupiny Vzdor Kysuce. V inom prípade ho v roku 2017 za nedovolené ozbrojovanie právoplatne odsúdili na tri roky podmienečne, v dôsledku čoho nemohol kandidovať na post predsedu Žilinského samosprávneho kraja. V roku 2016 neúspešne kandidoval v parlamentných voľbách.