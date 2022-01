Proces s obžalovanou pre objednanie vraždy sokyne pokračuje, za likvidáciu ženy ponúkla 10-tisíc eur

Odmena 10-tisíc eur

Fyzicky sa zbaviť neznamená smrť

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Obžalobu pre trestný čin úkladnej vraždy v štádiu prípravy si v piatok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypočula Katarína V. Podľa orgánov činných v trestnom konaní totiž v roku 2020 oslovila postupne tri osoby, aby zabezpečili vraždu manželky jej milenca.Prípad súd prejednával už minulý rok. Pôvodný predseda senátu je však dlhodobo práceneschopný a obžalovaná v piatok nesúhlasila so zmenou v zložení senátu. Súd preto musí prípad prejednávať odznova.Podľa obžaloby Katarína V. období od januára do novembra 2020 kontaktovala najskôr muža, od ktorého žiadala zinscenovanie nehody Žanety D. v domácnosti alebo jej smrť na železničnom priecestí. Ten ju odporučil na ďalšieho, od ktorého požadovala zinscenovanie pádu vo vani alebo pádu zo schodov poškodenej.Odmena za to mala byť 4000 eur. Keďže však obžalovaná podozrievala muža, že je policajný agent, ukončila s ním kontakty. Následne tretej osobe, tentokrát žene, ponúkla za likvidáciu Žanety D. 10 000 eur. V tomto prípade žiadala poškodenie bŕzd na aute poškodenej alebo jej omámenie a „rozpredanie na orgány".Katarína V., ktorá vinu odmieta, v piatok na súde povedala, že zbaviť sa manželky naopak zvažoval jej milenec Marek D., pričom ona sa o tom svedkom, ktorí v jej prípade vypovedajú, iba zdôverila. Zároveň skonštatovala, že „fyzicky sa zbaviť vôbec neznamená smrť".Podľa obžalovanej to len znamená, že by manželka odišla zo života Mareka D. „Ja som nič neriešila, cítim sa preto nevinná a žiadam oslobodenie," vyhlásila Katarína V.