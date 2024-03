Proces s podnikateľom Bödörom v kauze podplácania bude pokračovať v apríli, súd vytýčil štyri termíny pojednávania

Sudkyňa nebola zaujatá

Čelí obžalobe aj v ďalšej kauze

2.3.2024 (SITA.sk) - Proces s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom v kauze údajného podplácania bude na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku pokračovať v druhej polovici apríla. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.Konkrétne sú vo veci vytýčené štyri termíny pojednávania na 25. a 26. apríla a tiež 16. a 17. mája. Proces na súde začal vo februári, pričom sa obžalovaný vyjadril, že je nevinný. Podľa vlastných slov je ochotný vypovedať, ale až v neskoršom štádiu konania, keď sa oboznámi so všetkými dôkazmi.Bödörov obhajca Marek Para označil obžalobu za nedôvodnú. Ako svedkovia boli vo februári vypočutí bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník , podnikateľ Štefan Žiga Peter Petrov , prezývaný Tiger, ktorý figuruje vo viacerých trestných kauzách, a takisto podpredseda parlamentu Peter Žiga Proces bol pôvodne vytýčený na koniec augusta 2023, zdržala ho však podaná námietka zaujatosti zo strany obžalovaného voči zákonnej sudkyni. Najvyšší súd však rozhodol, že sudkyňa Pamela Záleská vo veci zaujatá nie je.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry na Norberta Bödöra ešte vo februári minulého roku podal obžalobu pre prečin podplácania. Predmetom obžaloby je podľa prokuratúry podozrenie z poskytnutia úplatku 50-tisíc eur, ktorý súvisel s pomocou v konkrétnej trestnej veci v prospech inej osoby.V tomto prípade ide o kauzu známu ako Valčeky. Tá sa týkala úplatku pre bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Mariána Kučerku . Menovaný sa totiž zaoberal kauzou odpočtov DPH, v ktorej figuroval ako podozrivý Štefan Žiga, príbuzný bývalého ministra Petra Žigu.Peniaze pre vyšetrovateľa mal sprostredkovať cez bývalého policajného funkcionára Bernarda Slobodníka práve Norbert Bödör. Podľa obžaloby si Slobodník, ktorý je stíhaný v inom konaní, ponechal čiastku 25-tisíc eur a ďalších 25-tisíc odovzdal Kučerkovi.Nitriansky podnikateľ zároveň čelí obžalobe v kauze Dobytkár , ktorá sa týka korupcie na Pôdohospodárskej platobnej agentúre . Vec sa však na Špecializovanom trestnom súde bude prejednávať odznovu, keďže obžalovaní nesúhlasili so zmenou člena senátu. Norbert Bödör tiež figuruje aj v kauze Očistec týkajúcej sa údajného pôsobenia zločineckej skupiny v polícii.