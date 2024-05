Proces v kauze korupcie na bratislavských súdoch, v ktorom figuruje Zoroslav Kollár, by mal pokračovať koncom mája

Naposledy sa pojednávalo v marci

11.5.2024 (SITA.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku by malo 29. a 30. mája pokračovať hlavné pojednávanie týkajúce sa údajnej korupcie na bratislavských súdoch.Spolu s podnikateľom a právnikom Zoroslavom Kollárom sú v tomto prípade obžalovaní bývalý sudca Richard M. a advokát Tomáš K., pričom obžaloba sa týka trestných činov podplácania a zasahovania do nezávislosti súdu v spolupáchateľstve.Všetci traja na začiatku procesu odmietli svoju vinu. Vo veci sa naposledy pojednávalo v marci, keď obžalovaný Kollár vzniesol námietku zaujatosti voči sudcovi Miroslavovi Mazúchovi.Ten musel následne pojednávanie odročiť na neurčito, aby mohol byť spis zaslaný na Najvyšší súd SR na rozhodnutie o námietke.Na marcové pojednávanie boli predvolaní kľúčoví svedkovia prípadu, konkrétne bývalý sudca Vladimír Sklenka a exsudkyňa Miriam Repáková. Sklenka sa však z pojednávania ospravedlnil s tým, že je na dlhodobo plánovanej dovolenke v zahraničí.Predtým sa mu dvakrát nepodarilo doručiť predvolanie a doma ho nezastihli ani policajti. Svedkyňa Repáková sa, naopak, na súd dostavila a vypovedala.Obžaloba konkrétne obsahuje 11 skutkov, pričom väčšina z nich sa týka bývalého sudcu Krajského súdu v Bratislave Richarda M.Ten sa podľa obžaloby snažil ovplyvňovať rozhodnutia sudcu Okresného súdu Bratislava I V. S., viackrát mu za rozhodnutia podľa jeho inštrukcii, predovšetkým v konkurzných sporoch a v sporoch o vyplatenie finančných pohľadávok, sľúbil úplatok a v niekoľkých prípadoch mu aj odovzdal úplatky od 5 000 do 20 000 eur.Pokiaľ ide o Zoroslava Kollára, ten sa podľa Úradu špeciálnej prokuratúry zúčastnil na jednom stretnutí s Richardom M. a V. S. s cieľom ovplyvniť rozhodnutie V. S. Tomáš K. zase podľa obžaloby pre V. S. vypracoval jeden rozsudok.Obhajcovia trojice obžalovaných označili obžalobu za neprípustnú a nedôvodnú s tým, že ide predovšetkým o „kompilát výsluchov svedka Vladimíra Sklenku“.Rovnako advokáti namietali, že ten je v obžalobe uvádzaný len ako V. S. čo je porušením práva obžalovaných na obhajobu.