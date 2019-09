Proces v kauze prípravy vraždy S. Klaus-Volzovej odročili na december

Na snímke odsúdený banskobystrický bos Mikuláš Č. pred pojednávaním. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 20. septembra (TASR) - Okresný súd Bratislava II odročil v piatok po približne piatich hodinách proces s bývalým riaditeľom televízie Markíza a exministrom hospodárstva Pavlom R., ktorý je obžalovaný v prípade prípravy vraždy svojej bývalej spoločníčky Sylvie-Klaus Volzovej, na 13. decembra.Súd pokračoval popoludní v prerušenom konaní vyjadreniami jednotlivých obžalovaných k výpovediam spoluobžalovaných. V kauze okrem Pavla F. figurujú aj ďalší traja spoluobžalovaní, a to na doživotný trest odňatia slobody odsúdený bos skupiny sýkorovcov Róbert L. alias Kýbel, na doživotie odsúdený banskobystrický bos Mikuláš Č. a jeho komplic Miloš K.povedal Mikuláš Č.zdôraznil Robert L. na margo výpovedí Miloša K. a Mikuláša Č. Označil ich za objednanú lož. Mikuláša Č. opätovne vyzval, aby s ním išiel na detektor lži. "" doplnil Pavol R.Na odročenom pojednávaní 13. decembra budú vypočutí ďalší svedkovia. V piatok vypovedala ako poškodená svedkyňa Sylvia-Klaus Volzová.Prvé pojednávanie sa vo veci začalo v máji tohto roka. Kýbel účasť na príprave vraždy, rovnako ako Pavol R., poprel. Mikuláš Č. a Miloš K. sa k činu priznali.Polícia začala prípad riešiť na základe výpovede Mikuláša Č. Práve on mal vypovedať, že si Pavol R. v slovenskom podsvetí na jeseň roku 1997 objednal vraždu Volzovej, a to za odmenu 20 až 40 miliónov korún slovenských.