Proces v kauze vraždy advokáta Ernesta Valka by sa mal začať v októbri

Ernesta Valka zavraždili 9. novembra 2010 v jeho dome v Limbachu v okrese Pezinok. Bývalý predseda Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky bol jedným z najvplyvnejších právnikov a venoval sa viacerým citlivým kauzám. O tom, že motívom vraždy bola lúpež a páchateľmi lupiči, ktorých Valko prekvapil, hovoril v minulosti bývalý policajný prezident



Ernesta Valka zavraždili 9. novembra 2010 v jeho dome v Limbachu v okrese Pezinok. Bývalý predseda Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky bol jedným z najvplyvnejších právnikov a venoval sa viacerým citlivým kauzám. O tom, že motívom vraždy bola lúpež a páchateľmi lupiči, ktorých Valko prekvapil, hovoril v minulosti bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak

14.8.2024 (SITA.sk) - Proces v kauze vraždy známeho advokáta Ernesta Valka by sa mal na Mestskom súde Bratislava I začať 1. októbra tohto roku. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Obžalobe v tomto prípade čelí Jozef R., ktorý si momentálne odpykáva vo väzení súhrnný trest 16 a pol roka odňatia slobody.Najskôr ho totiž odsúdili za prepad banky a neskôr za usmrtenie komplica Antona Hupku . Obžaloba vo veci vraždy Valka bola na vtedajší Okresný súd Bratislava I podaná v ešte máji 2020. Súd však doteraz nekonal pre vyťaženosť zákonného sudcu.Druhý obvinený v prípade smrti Valka Jaroslav Klinka uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste, ktorú začiatkom roka 2020 schválil Okresný súd v Pezinku. Za ozbrojenú lúpež v dome advokáta v Limbachu mu súd uložil trest osem rokov väzenia. Podľa odsúdeného Klinku zastrelil Valka práve jeho komplic Jozef R. V procese proti nemu by mal vypovedať ako svedok.