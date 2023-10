Proces v kauze vraždy Andrei Vlčekovej sa začne v novembri

Únos exmanželky





Podľa orgánov činných v trestnom konaní si koncom roku 2016 Miroslav Vlček z pomsty objednal únos svojej bývalej manželky Andrei. Potom, ako ju trojica páchateľov uniesla do areálu skladových priestorov vo Veľkých Ripňanoch v okrese Topoľčany, svoju bývalú manželku usmrtil a jej telesné pozostatky rozpustil v plastovom sude s kyselinou sírovou a kyselinou chlorovodíkovou.





Zaistené zubné plomby





Andrea Vlčeková bola nezvestná od 13. decembra 2016, keď ju dvaja muži na Ulici R. Dilonga v Hlohovci násilím vtiahli do osobného auta a odviezli na neznáme miesto. Zmiznutie 35-ročnej exmanželky si podľa policajného vyšetrovania objednal Miroslav V. z pomsty za to, že proti nemu vypovedala ako svedok v prípadoch ekonomickej trestnej činnosti a za to, že spravovala majetok spoločnosti VK Invest Group, na ktorý si robil nárok. Za zločin pozbavenia osobnej slobody bol v tomto prípade pôvodne Miroslav V. odsúdený na 12 rokov väzenia.





20.10.2023 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd v Pezinku vytýčil na 6. novembra začiatok súdneho procesu v kauze úkladnej vraždy Andrei Vlčekovej . Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, vo veci je vytýčených celkovo deväť termínov pojednávania až do februára. Obžalovaným v tomto prípade je exmanžel obete Miroslav Vlček. Krajský súd v Trnave ešte v apríli tohto roku vyhovel sťažnosti špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a povolil obnovu konania v neprospech odsúdeného Miroslava Vlčeka, ktorý figurujeSúd zároveň zrušil predošlé rozhodnutie súdov, ktorým bol Miroslav Vlček v minulosti uznaný za vinného zo zločinu pozbavenia osobnej slobody a vzal ho do väzby, a to z dôvodu možného úteku, ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti. Následne Miroslava Vlčeka obvinili pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy.„Plastový sud bol nájdený v uvedených skladových priestoroch v júni 2021 na základe príkazu špeciálneho prokurátora na prehliadku týchto priestorov, ktorý vydal v rozsiahlej ekonomickej trestnej veci, kde je v súčasnosti Miroslav V. taktiež trestné stíhaný, a to za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a za pokračovací obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmov z trestnej činnosti," uviedla v apríli prokuratúra.Doplnila, že v plastovom sude zaistili fotokompozitný materiál, konkrétne zubné plomby. Tento materiál bol znaleckým skúmaním s istotou stotožnený so stomatologickými výplňami, ktoré boli použité pri ošetrení chrupu poškodenej Vlčekovej.