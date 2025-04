Proces v kauze vraždy Daniela Tupého pokračuje vypočutím svedkov, niektorí boli napadnutí spolu s obeťou

Svedok privolal záchranku

2.4.2025 (SITA.sk) - Hlavné pojednávanie v kauze vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 v stredu na pôde Mestského súdu Bratislava I pokračuje výsluchom svedkov. Niektorí z nich boli súčasťou partie, ktorú v inkriminovaný deň na bratislavskom Tyršovom nábreží napadla skupina útočníkov.Z vraždy Daniela Tupého je obžalovaný advokát Adam Puškár . Podľa jedného zo svedkov ich neznámi útočníci napadli zozadu. „Žiadna slovná potýčka tomu nepredchádzala,“ uviedol.Ako doplnil, on osobne sa snažil ujsť a zavolať pomoc z podniku Propeler. Obeť tak videl až po útoku. Ďalší svedok, ktorý do partie nepatril, stretol napadnutú partiu až po útoku, pričom ďalšia skupina ľudí z miesta podľa neho odchádzala. Obžalovaného však medzi nimi nespoznal. Keďže Tupý ležal na zemi, svedok podľa vlastných slov volal záchranku.„Potom prišla aj polícia,“ povedal. Podľa obžaloby Puškár 4. novembra 2005 na Tyršovom nábreží v Bratislave spolu s ďalšími osobami napadol osemčlennú skupinu ľudí, v ktorej bol aj študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Daniel Tupý.Toho nožom viackrát bodol do ramena, stehna, hrudníka a chrbta, na následky čoho Tupý zomrel. Na skutku sa podľa obžaloby podieľala aj osoba, ktorá doteraz nebola stotožnená. Obžalovaný Puškár pred súdom ešte v roku 2023 vyhlásil, že je nevinný.Na pojednávaní v septembri 2024 obžalovaný Adam Puškár vzniesol námietku, že vec prejednáva nový zákonný sudca, čo považoval za nezákonné. Predošlý zákonný sudca vo veci Roman Fitt bol totiž od 1. júna minulého roku menovaný za podpredsedu Mestského súdu Bratislava I.Novým zákonným sudcom bol preto ustanovený Tomáš Škultéty. Súd však napriek námietke obžalovaného skonštatoval, že vec bola pridelená novému zákonnému sudcovi v zmysle platného rozvrhu práce.