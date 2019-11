Proces v prípade nebankovky Faro odročili na neurčito

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. novembra (TASR) - Posledný dlhoročný súdny proces, ktorý sa dotýka éry nebankových subjektov, v prípade spoločnosti Faro naplánovaný na Najvyššom súde SR (NS SR) na štvrtok (21. 11.) je zrušený. V kauze je obžalovaná Monika Z.Obžalovaná, ktorú naposledy v júli minulého roka Krajský súd v Košiciach (KS) odsúdil za podvod na štyri roky väzenia, sa ospravedlnila zo zdravotných dôvodov.uviedla na otázku TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.Minulý rok išlo už o druhý rozsudok KS v Košiciach v kauze, keď súd Moniku Z. odsúdil, podľa starého Trestného zákona z roku 1961, konkrétne paragrafu 250, na osem a pol roka odňatia slobody.Obžalovaná v minulosti v roku 2010 strávila približne rok vo väzbe, keďže sa nedostavovala na hlavné pojednávania. Podľa obžaloby Monika Z. od roku 1999 do roku 2002 pod zámienkou zabezpečenia vysokých výnosov formou zhodnotenia vkladov pri svojej podnikateľskej činnosti vylákala od 70 občanov finančné prostriedky v hodnote vyše 697.072,30 eura (vyše 21 miliónov Sk) ako vklady tichých spoločníkov. Prevzaté peniaze však nezaevidovala do účtovníctva, nezhodnocovala ich a splatné výnosy vyplatila iba v 39 prípadoch v sume vyše 132.775,67 eura (vyše 4 milióny Sk) na základe urgencií niektorých vkladateľov, aby mohla vylákať od ďalších osôb ďalšie finančné prostriedky. Vložené peniaze nevrátila a použila ich na vlastný, presne nezistený účel.Ďalší skutok podľa obžaloby je z roku 2001, keď obžalovaná vylákala pod zámienkou riadneho vrátenia peňazí od poškodeného Ing. Miroslava M. sumu 36.513,31 eura (1,1 milióna Sk). Z tejto sumy vrátila iba 7966,54 eura (240.000 Sk). Obžaloba bola podaná aj pre skutok z januára 2002, keď obžalovaná pod zámienkou zabezpečenia nákupu valút vylákala od Ing. Miroslava M. 26.555,13 eura (800.000 Sk), valuty však nenakúpila a peniaze si ponechala.Celková výška spôsobenej škody je vyše 763.460,13 eura (vyše 23 miliónov Sk). KP v Košiciach tvrdí, že klientov Monika Z. uviedla do omylu, keď im sľubovala až štvorpercentné mesačné (48-percentné ročné) výnosy z ich vkladov, lebo nemala také podnikateľské aktivity, aby to mohla splniť. V prípade vypovedalo množstvo svedkov a najmä poškodených.Nebankovka Faro skrachovala potom, čo skrachovali oveľa väčšie známe nebankovky ako Horizont Slovakia, BMG Invest, Drukos a AGW.