Procházka: Fandím Slovákom, ale štvrťfinále bude asi bez nich

Košice 18. mája (TASR) - Víťazstvo 6:3 nad Francúzskom síce zvýšilo šance Slovenska na postup do štvrťfinále MS, ale v ňom sa zverenci Craiga Ramsayho zrejme nepredstavia. Myslí si to štvornásobný majster sveta a olympijský víťaz Martin Procházka, ktorý sleduje košickú A-skupinu v pozícii spolukomentátora Českej televízie. Postup by Slovákom doprial, prehra 2:3 s Nemeckom však bola podľa neho kľúčová.poznamenal Procházka.Bývalého českého útočníka bavia zápasy, ktoré sú zaujímavé a majú úroveň.uviedol pre TASR.Procházka sa v dejisku MS rozprával s mnohými osobnosťami z hokejového prostredia. Viaceré zápasy, ktoré sa skončili výrazným gólovým rozdielom, vyvolali v hokejových kruhoch polemiku.Počas aktívnej kariéry sa predstavil na ôsmich seniorských MS, štartoval aj na Svetovom pohári i zimnej olympiáde, z ktorej má zlato. S novinárskou akreditáciou absolvoval premiéru na MS v Dánsku. Celkovo má dostatok skúseností, aby mohol organizáciu šampionátu na Slovensku porovnať s inými.dodal Procházka.